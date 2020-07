Alaina Castillo: “Las redes ayudan a conectarse con el público”

La artista mexicoamericana de indie pop, Alaina Castillo, lanza su nuevo video musical de la canción Triste como yo, de su reciente EP Mensajes de voz. Diario Hoy dialogó con Castillo para conocer más su trabajo y cómo vive la cuarentena.

—¿Cómo estás llevando el aislamiento social preventivo obligatorio?

—Bueno, al principio pensé que no me importaría la cuarentena, pero ahora solo quiero salir. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que viajé para ver a mi familia. Aunque estoy triste por no salir, estoy feliz de poder estar en el estudio todos los días porque todavía puedo expresarme y trabajar en la música.

—¿Cómo fue componer y hacer shows en medio de todo esto?

—Sadly, no he podido hacer ningún show en vivo, pero hice live stream performances y me gusta hacer conciertos en Instagram o YouTube para poder hablar con mis fans. Creo que es difícil conectarse con las personas durante este tiempo, pero las redes sociales definitivamente ayudan.

—¿Qué podés contar sobre tu nuevo EP?

—Es más vulnerable que Antisocial Butterfly porque habla de mi vida y mis problemas y también sus resoluciones y quise que el EP pueda ayudar la gente que lo escuche. También tiene dos versiones en español e inglés porque aunque todavía estoy aprendiendo español, mi papá es de México, quise que las personas que no hablan inglés puedan entender.

—¿Por qué sos fanática de Lionel Messi?

—Empecé a ver futbol hace cuatro años y descubrí a Messi en FCB y ahora es mi jugador favorito.

—¿Qué más te gusta de Argentina?

—La ciudad, la naturaleza y todo de este es solo de aprendiendo de Argentina en la escuela así que no puedo esperar hasta que yo pueda visitarla por fin.