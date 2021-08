Mariano Sosa Acosta: “La situación actual es preocupante”

Nacido en La Plata, Mariano Sosa Acosta es un músico solista que acaba de lanzar su primer disco solista titulado Elepha, que ya se encuentra disponible para ser disfrutado.

Vale mencionar que la producción estuvo a cargo de Andrés Villamil, mientras que el arte de tapa es una obra de Flor Cortés y la intervención de Ignacio Rodríguez.

Durante una entrevista con este multimedio, el artista recorrió su álbum y presentó sus proyectos venideros.

—¿Bajo qué circunstancias pusiste manos a la obra para este disco?

—Elepha surge con la necesidad de exteriorizar, y dar por culminadas, estas cinco canciones, que si bien estaban hechas, no estaban producidas ni arregladas de tal forma. Grabarlas fue la excusa perfecta para ahondar en la producción de las mismas, dándole una proyección hacia la mixtura de diversos géneros urbanos. Actualmente estoy proyectando la continuación de este primer EP, pero aún está todo en crudo. Habrá que esperar un tiempo para ver algún material nuevo. Por lo pronto, disfrutando de este reciente lanzamiento.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunicás?

—Musicalmente se propone un freno a tanta vorágine cotidiana. Con tempos lentos e ideas instrumentales, que se van desarrollando como protagonistas principales en buena parte de cada canción, se abre el diálogo entre la lírica y el contrapunto pero sin perder el contexto temático de cada una de ellas. Dicha letras desarrollan conceptos tales como el silencio, la pena, la traición, el “estar perdido”, la idealización, las raíces, atravesados por ciertas metáforas. Diversas experiencias cotidianas (tanto mías, o de cualquier otra persona) que nos remiten a estas situaciones las cuales cada uno puede apropiarse y darle un significado propio.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Actualmente soy bajista de Peces Raros. También soy sesionista en proyectos de cantantes solistas (Fr4no, Gabriel Luch, Fafo, Fran Panzini), y también participando en sesiones de estudio en otros proyectos.

—Según tu recorrido artístico, ¿qué podés definir sobre la escena actual? ¿Cuál es tu opinión?

—La situación actual es preocupante. Dado el contexto pandémico, todos los artistas nos encontramos en un momento muy complejo en la cual no nos basta con un show de ­streaming, o solo colaboraciones desde nuestras casas. Y no solo me refiero al plano ­económico sino también a la necesidad del show en vivo y todo lo que acarrea el desa­rrollo de una presentación. Esperemos que ya pronto se normalice (protocolo de por medio) toda la situación. También esperando que desde el gobierno haya un apoyo real a estas problemáticas.

—¿Cómo es recepcionado tu arte en tu país y en el exterior?

—A nivel local, todas las devoluciones que me han llegado han sido positivas (afortunadamente). Hasta mucha gente se sorprendió de escuchar esta faceta artística como compositor y cantante, que antes desconocían. En relación al exterior aún no me ha llegado nada puntual, salvo de amigos argentinos que están viviendo afuera.

—¿Qué otras aristas te faltan recorrer?

—Siempre sale algún material artístico nuevo (o reaparece y se resignifica un material viejo), nacional o internacional, que nos da otra visión del arte y de su desarrollo del mismo en diversos contextos. Es obvio que no podemos acaparar la inmensa proyección que hay, pero si podemos estar atentos a lo que se está ofreciendo (ya sea under o mainstream) e ir actualizando un poco nuestra biblioteca musical.

—¿Cómo adherís a las luchas y conquistas de género?

—De manera positiva. Sinceramente me pone muy feliz todo lo logrado hasta hoy en día en estas cuestiones (y todo lo que se logrará). Desde siempre he trabajado en contextos artísticos donde el género nunca fue un impedimento, y por suerte siempre estuve al tanto de sus luchas y conquistas. Hay que seguir apoyando estas problemáticas para visualizarlas y entre todos lograr un espacio (social y artístico) realmente diverso.