“En este año y medio la gente agradeció que los comediantes hayamos generado contenido y distracción”

Con esfuerzo y perseverancia, Pablo Angeli construyó su show de stand up y comedia personificándose como Luly, una joven que busca el amor y el humor.

Durante una entrevista con este multimedio, el actor reflexionó sobre su oficio en ­tiempos de pandemia y presentó el show que dará este 3 de septiembre, a las 21, en el teatro Coliseo Podestá.

—En esta apertura paulatina, regresás con tu función. ¿Cuál es la trama del show que te trae a La Plata?

—Se trata de un personaje llamado Luly, que está buscando a un chongo en diferentes lugares y circunstancias. Por ejemplo, pueden ser un boliche, la farmacia, por internet. De igual forma, para conocer el final, hay que ver la obra.

—Luego de un contexto tan difícil como fue el primer período de la pandemia, ¿vos considerás que la risa sana?

—Sí, creo que aún más ahora. Es decir, nunca como en este año y medio, porque la gente agradeció que los comediantes hayamos generado contenido y distracción. Son tiempos muy raros y duros para las personas que se abrazan a la risa como nunca.

—El género del humor tiene un camino muy fino, ¿te es difícil innovar en esta trama?

—¿Sabés que no? Porque me río de mí. Es decir, tomo mis experiencias, mis errores, mis enamoramientos y personas con las que viví y me crucé. Por eso no tengo que pedir perdón por nada. Solo a mí mismo por hacerme “sufrir” tanto.

—¿Por qué recomendarías a la gente que ­concurra al show?

—Porque Luly es como Mafalda, como Mickey. Está, existe y no existe. Es un personaje que puede ser parte de tu vida, pero cuando salís del teatro ya no existe más. Nace y muere esa noche. Te mata de risa y te dice: “Andá y sé feliz de una vez. Además, te deja una frase: “La vida es para los que se animan”.