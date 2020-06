Mariel Barreña lanza el álbum Viva. Destino del canto

Son 20 años de trayectoria, la compositora e intérprete Mariel Barreña cosechó su siembra con la producción de su disco solista Viva. Destino del canto. En diálogo con diario Hoy, la cantante reflexionó sobre su creación y la presentación oficial que será el 11 de junio, a través de todas las plataformas digitales.

—¿Qué fortalezas y conceptos tiene el álbum?

—Una búsqueda de voz propia, identidad, eclecticismo, mezcla, ruido, enrosque. Es mi primer trabajo como solista, rótulo que me hace ruido porque no existe la música en soledad. La fortaleza quizá sea esa, y el aporte de los músicos platenses que me acompañan. El concepto del disco es una instantánea de un momento. Mi modo de hacer, idear, buscar y escuchar la música es siempre muy activo. El título lleva la palabra Viva y después una frase alegórica a Atahualpa Yupanki. Infelizmente la elección de Viva remite a los constantes femicidios que sufrimos día a día. Viva es el registro, es dejar constancia de que ocurre lamentablemente lo contrario. En el mes de marzo del 2020 se registró un femicidio cada 12 horas en nuestro país. El repertorio homenajea a la mujer que lucha.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—Junto a la cantante y percusionista Mariana Baraj fuimos convocadas para participar del Beyond Music, un concurso internacional de la Fundación Tina Turner donde presentamos Vidala de la espera, una música compuesta y grabada en cuarentena con músicos de todo el mundo. También estuve de gira por Asia, fue el público más cálido, respetuoso y hermoso que conozco.

—¿Cuáles son las expectativas del lanzamiento en cuarentena?

—Es una oportunidad para que la gente conozca algo nuevo y se sienta acompañada. Me parece que la música ocupa un rol vital en la vida de las personas y a raíz de este aislamiento, nos caen las fichas.