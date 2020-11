Marisa Abela cuenta detalles de Industry

Marisa Abela cuenta a Hoy detalles del show Industry, que se ve los lunes a la medianoche en HBO.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Yasmin?

-Ella admira a Harper (Myha'la Herrold), y la ayuda mucho. Tal vez en una industria distinta y en una televisión diferente ellas se acompañarían mucho más. Me gusta que explora, su poder sexual con Robert (Harry Lawtey), pero en otros aspectos de su vida no es así, descarta a su madre, su casa, a su novio, porque no le prestan atención, y Robert sí, por eso es que encuentra que en su energía sexual se empodera.

—Ves el hambre y la ambición que tiene, ¿tiene que ver con su origen?

—Viene de un lugar con privilegios, pero ella quiere entrar en este círculo de meritocracia para poder demostrar su verdadero valor, ser exitosa. No por tener más dinero es más fuerte en la competencia.