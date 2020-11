Mike Amigorena: “El amor sos vos es un vómito de mi alma”

Dueño de un estilo propio y único, Mike Amigorena se convirtió en un artista consagrado de nuestro país. Versátil, divertido y sensible, tiene el poder de interpretar los más diversos personajes haciendo pasar al público por un montón de estadios.

En plena pandemia, el actor reflota una exitosa obra del 2017, El amor sos vos, en donde a través de un recorrido por su “mapa álmico”, como él mismo lo define, nos invita a repensar y reflexionar sobre el sentimiento. La cita tendrá lugar hoy a las 21 vía streaming y las entradas pueden conseguirse en Teatrix.

En diálogo con diario Hoy, Mike ahondó sobre lo que se verá en la presentación de hoy, además dio detalles de sus otros proyectos: Jubilandia, una propuesta solidaria que involucra a los adultos mayores; y #MikePoccard, un proyecto para aprender a cocinar en familia o entre amigos.

—¿Cómo estuviste pasando la cuarentena? Me imagino que habrás podido disfrutar a Miel de otra manera que por ahí en otro contexto...

—Sí, la pasé bárbaro en cuanto a la crianza, porque de otra manera la rutina hace que vos pierdas de vista todos los pasos que un recién nacido tiene en tan poco tiempo. Así que en ese aspecto fue un privilegio poder estar presente.

—Hoy te vas a estar presentando con El amor sos vos vía streaming, ¿qué nos podés contar?

—Es una obra que hice en el 2017 y con la que fui al interior del país. Debido a la pandemia decidí llevarla a streaming para que toda la gente pudiera ver y apreciar este camino sinuoso que es el universo del amor. Es una obra que nace a partir de mi primer disco solista, Amántico, en donde cada canción toca puntos muy fundamentales para el alma. Y el espectáculo habla de la familia, de nuestro corazón, de si realmente escuchamos a nuestro corazón y depende de eso que vos te desarrolles, que aprecies la naturaleza, que te hagas cargo de tu don porque cada uno tiene un don y es responsabilidad personal llevarlo a cabo, entonces es una reflexión interna.

El amor sos vos es un vómito de mi alma, así lo figuro. Toda la obra atravesadas por las canciones de Amántico, otras clásicas y todas las disciplinas que desarrollo que son máscara neutra, bufón, mimo y comedia del arte. Además, recito Shakespeare, Lope de Vega... Entonces, la gente lo que va a ver es como un mapa álmico en donde sí o sí se identifica en algún punto.

—Es buenísimo que este repensar y reflexionar sobre el amor suceda en un contexto como el actual donde en muchos aspectos se volvió a la raíces…

—Sobre todo porque el amor sos vos y es literal, o sea el amor está en uno, vos no podés buscar afuera lo que no tenés adentro y lo que no cultivás.

—¿Cómo vivís esto de que sea por streaming y de no tener la respuesta inmediata del público?

Es igual que cuando estás televisión. De alguna manera todos los artistas estamos acostumbrados a trabajar para alguien que está del otro lado, pese a que no estén los aplausos. Creo que a esta altura el streaming es muy cotidiano y llegó para quedarse porque incluso El amor sos vos va a quedar colgado para cuando quieras verlo.

—¿Por qué decís que llegó para quedarse?

—Sin dudas el teatro va a volver, pero me parece que el streaming permite por ejemplo que la gente del interior pueda ver una obra y no tenga que esperar a las vacaciones para verla en algún lugar turístico. Igual esa modalidad no reemplaza ni al teatro ni al espectador; es un atajo, un mientras tanto.

—¿Cómo viene eso de Jubilandia?

—Ahora está detenido por obvias razones, pero es un proyecto que está gestado a partir del amor, para abrazar al abuelo, a la persona que está en el geriátrico en donde necesita un poco de mimos. Y nosotros destinamos una hora para ir a un geriátrico ad honorem y cantamos canciones clásicas de todos los tiempos para activarlos y darles un poco de vida. Es un proyecto precioso.

—También se te ve muy activo en las redes con #MikePoccard, donde cocinás con Carolina Poccard…

—Así es, estamos a punto de iniciar un cooking para #MikePoccard y tenemos un streaming donde cocinamos a través de Zoom. La propuesta es que te llega un box con toda la materia prima envasada al vacío, entonces lo único que tenés que hacer es prender la hornalla, sacar la sartén y cocinar con nosotros. Así la gente aprende a cocinar un plato refinado, con materia prima de primer nivel y después esa cocción o ese método le puede servir para futuros platos donde depende de ellos mismos. La gente está chocha porque cocina con sus hijos, la familia, los amigos, y pasa un enorme momento, conoce nuevos sabores y en época de pandemia es fundamental tener programas familiares, así que #MikePoccard también llegó para quedarse.

—¿Siempre te interesó la cocina?

—Siempre estuve ligado porque me gusta mucho comer, entonces para comer bien tenés que saber y te tiene que gustar.

—Al principio de la cuarentena pasó un poco eso de que muchos se volvieron chefs a partir de tutoriales de YouTube...

—Exacto. Ahí ves que para algo bueno sirve la pandemia: que es para que vos desarrolles algo que está quieto en vos, que por la vorágine del día a día no te dedicás, pero que si tenés tiempo, activás. Y eso te da la pauta de que el ser humano es un aparato creativo constante.

—¿Cómo se puede seguir este proyecto para estar al tanto para participar?

—En nuestras redes sociales publicamos todo. @caropocc y @mik3amigorena_ ahí están todos los informes y las futuras fechas.