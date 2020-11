Diego Peretti: “Creo que las condiciones están dadas para volver”

Actor consagrado, Diego Peretti tenía un 2020 más que prometedor, pero la pandemia le arrebató varios planes de las manos. Hace un mes, entre protocolos y cuidados, algunos proyectos volvieron a ponerse en marcha, y ahora se transmitirá vía streaming Por H o por B, una exitosa obra de hace cuatro años. En este marco, el intérprete dialogó con diario Hoy sobre la presentación que tendrá lugar los viernes 13, 20 y 27 de noviembre a las 20 por Plateanet y además dio detalles de las propuestas en camino.

—¿Cómo pasaste la cuarentena?

—Me tocó estar solo, así que dispuse una rutina con horarios que fui respetando para no desordenarme. Después empecé a ver a mi hermano, a mi novia y a mi hija, esporádicamente y di algunas charlas por Zoom.

—Ahora se va a transmitir el streaming de Por H o por B, ¿cómo surgió llevarlo de esta manera a la pantalla?

—Lo que se va a ver es la obra filmada. Es un espectáculo que se hizo hace cuatro años y que fue paralelo a una obra comercial muy exitosa: Los vecinos de arriba. Esta es una obra que la hicimos en cooperativa con las actrices Paula Staffolani y Agustina Cerviño, y con el director Sebastián Suñé. El Teatro

La Plaza nos ofreció transmitirla por streaming.

—Para los que no vieron la obra, ¿de qué va la historia y qué podés contar sobre Gerardo, tu personaje?

—Es una comedia negra. Si bien la gente se ríe con Gerardo, Bárbara y Helena, cuenta la historia de un hombre que comparte la vida con su mujer hace 15 años, y la historia comienza el día en que ella le propone tener un hijo, mismo día en que él conoce a una mujer que le reaviva un costado pasional y de aventura que lo tenía relegado por la vida matrimonial. La cuestión es que se ve disociado entre estas dos vidas y termina teniendo un infarto, es decir, el tratamiento que le damos a esta doble vida amorosa, que podría ser de una mujer con dos hombres, no se trata con picardía ni con ningún tipo de elemento machista, sino que el conflicto que esta persona tiene es que no quiere renunciar a ninguno de los dos espacios, pero no puede mantenerlo ni física ni psicológicamente. Entonces decide citarlas a las dos en una sesión con su psicoanalista, pero ni el profesional ni ellas saben que van a estar todos.

—Está bueno esto del streaming, ya sea grabado o en vivo, porque es la forma que tienen los actores de hacer en un momento tan complicado…

—Complicadísimo para todo el mundo. Cuando empezó la cuarentena estaba con una gran cantidad de cosas que quedaron en stand by, y la verdad es que soy un afortunado porque ahora me toca estar trabajando pero sé que a una enorme cantidad de colegas los ha golpeado mucho.

—De hecho, el lunes se hizo una marcha, ¿qué opinás?

—Creo que las condiciones están dadas para volver: hay una concientización grande, la gente sabe de la obligación del uso de barbijos y del distanciamiento. Si a eso le agregás la inversión de los teatros en todo lo que tenga que ver con elementos preventivos al alcance de los espectadores, y eso se fiscaliza bien, no veo el motivo de por qué no podría empezar.

—Entre las cosas que estabas haciendo y que ahora se reactivaron está la grabación de El reino, la serie de Netflix, ¿qué nos podés contar?

—Es una miniserie de ocho capítulos escrita por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, dirigida por Marcelo y Miguel Cohan, y producida por Netflix y K&S. Es un thriller político. Mi personaje es bastante central: soy un pastor evangélico que va teniendo una iglesia cada vez más numerosa y con mayor poder, y gracias a eso y a la inserción en la masa social, ese pastor termina pactando con el poder político y finalmente termina siendo candidato a presidente de la Argentina. Hay un gran elenco: el Chino Darín, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Nancy Dupláa y Vera Spinetta.

—Y queda pendiente el estreno de Una noche mágica, ¿de qué va?

—Es la ópera prima de Gastón Portal. Es una película navideña, una comedia pero muy negra. También están Natalia Oreiro, Pablo Rago y Esteban Biliardi. El filme trata de alguien que roba las casas lujosas en Navidad aprovechando que no hay gente. Él es una persona con barba, canoso, ya mayor, un ladrón experimentado, que va vestido de negro, pero lleva un pasamontañas rojo, guantas de látex blancos para las huellas digitales y un bolso en su espalda para meter lo que va robando. Cuando entra se da cuenta de que hay gente, un matrimonio y una nena de seis años que está durmiendo pero que cuando se despierta lo confunde con Papá Noel y le pide una lista de deseos. Al verla, uno de los deseos refleja que está sucediendo algo muy perverso en esa familia, y él decide robar pero cumplirle los deseos a la nena. Y esos deseos se van decodificando a partir de lo que va haciendo ese “Papá Noel” con el matrimonio.