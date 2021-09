Martín Bossi: “Volver a La Plata es algo mágico”

Es actor, humorista, cantante, bailarín y gracias a su destreza se ha consagrado como una figura de primera línea en nuestro país. En este sentido, Martín Bossi construyó su carrera a base de esfuerzo y perseverancia para cruzar las fronteras.

Ahora, tras la apertura paulatina de las actividades, el artista regresa a los escenarios con una gira federal titulada Martín Bossi Comedy Tour, que lo llevará a recorrer los puntos más entrañables de nuestra nación.

Durante una charla con este multimedio, el comediante detalló el proyecto que lo trae de jueves a domingo a nuestra ciudad. La cita obligada será en el teatro Coliseo Podestá, cuyas entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

—¿Cómo te preparás para esta vuelta a los escenarios? ¿Qué sensaciones te atraviesan?

—Volver a actuar para mí es algo increí­ble e imposible. Cuando pasaron más de catorce meses, uno está en su casa y ves pasar, y pasar los días, llegás a pensar que nunca más vas a volver a hacerlo. Es por ello que lo vivido desde hace una semana, fue una bella realidad. Es más, volver a La Plata es algo mágico porque mi primer show que estuvo lleno, total, fue en el Teatro Coliseo Podestá, así que es la sala donde por primera vez tuve un espacio repleto. Así que agradezco a la vida por volver a actuar y hacerlo en esa ciudad. Siento que en este regreso tenía que devolverle a la gente, pero no de una ciudad en particular o una capital, sino a todos, todo lo que me dieron a lo largo de estos años. Es decir, estuve casi una década en la avenida Corrientes fue maravilloso como también lo fue hacer funciones en determinadas ciudades. Pero cuando me planteé la chance del regreso, afirmé que debía ser a cada uno de los lugares donde me hicieron feliz. Es por esa razón que decidí llevar a cabo una gira federal y que además se llamara Bossi Comedy Tour. Este espectáculo es, de alguna manera, un regalo para mí y para la gente. Quiero agradecerles a cada uno de los habitantes de cada ciudad que fueron a verme y aplaudirme.

—En este momento tan intenso, ¿cómo ves el contexto para hacer humor sobre la política del país?

—A diferencia de otros espectáculos, en este particularmente hablo de la vida misma aunque también aparecen personajes, como hago siempre. Cuando la gente asista al show, verá que hay canciones, humor, pero música también. Siento que no se puede competir con la realidad, hoy los políticos nos demuestran que son más artistas que los propios que se dedican a ello. Todo el espectáculo en general, pasa por un lado más humano, riéndonos de nosotros mismos. Es por ello que estaré acompañado de músicos y una cantante maravillosa. De esta manera, la gente canta y baila, eso los hace felices. Es decir, durante tantos meses estuvimos encerrados que esto nos hace salir a disfrutar.

—¿Te une algún vínculo con Lionel Messi? ¿Pudiste hablar con él?

—Nunca tuve la chance de hablar con él. Siempre lo imité desde el respeto y sin dudas es el ídolo máximo que tenemos los argentinos.

—¿Por qué recomendarías esta obra al público?

—Pues es un canto a la vida donde la gente ríe y baila.

—¿Qué cuidados llevás a cabo para mantenerte en forma?

—Cuando superás los 40 años, todo se hace diferente. A los 20 no te preocupás, y a los 40 hay que mantener la carrocería en orden. Hago gimnasia, corro, pero no soy un desesperado por el paso de los años, porque son una enseñanza.