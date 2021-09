Uma Thurman reveló que tuvo un aborto cuando era adolescente

En un emotivo artículo de opinión publicado ayer por The Washington Post, la actriz Uma Thurman sacó a la luz lo que ella misma ha denominado su "secreto más oscuro".

La estrella de Hollywood, de 51 años, abortó cuando era adolescente. Esa "fue la decisión más difícil de mi vida, una que me causó angustia en ese entonces y que me entristece incluso ahora", escribió.

Aunque tenía la fantasía de ser madre, la realidad es que -según narró- apenas estaba comenzando su carrera y no tenía los medios para solventar las necesidades de un hijo, ni siquiera tenía un hogar seguro para ella misma.

"Una amiga mayor de Alemania se ofreció a ayudarme. En el consultorio de su médico en Colonia, me administraron anestesia local y aborté. Me quedé despierta en la mesa mientras el médico, que era un hombre amable, explicaba cada paso del proceso a medida que sucedía", recordó la estrella de Kill Bill.

Luego, la actriz agregó: "Dolió terriblemente, pero no me quejé. Había internalizado tanta vergüenza que sentí que merecía el dolor. Cuando terminó el procedimiento, el médico me miró y dijo: `tienes unas manos hermosas, me recuerdas a mi hija´".