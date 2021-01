Martín “El Mono” Fabio: “Sé lo que es ser popular”

Desde hace un cuarto de siglo, la banda Kapanga recorre el país entero con su música amena, festiva y con tintes de protesta influenciados por los géneros ska, rock, punk y otras melodías dinámicas.

Corría 1995 cuando esta propuesta se fundó en Quilmes entre cinco amigos que mantenían empleos o negocios propios para solventarse y llegar a fin de mes. De igual manera, en sus cotidianos guardaban un lugar para los ensayos y los encuentros a pura música.

Con esta rutina de trabajo para subsistir y una apuesta a lograr consagrarse como un grupo certero, Kapanga, así bautizado en honor a un integrante del mítico show Titanes en el ring, fue construyendo una trayectoria que hoy cosecha su siembra. En este sentido, editaron casi una decena de discos, recorrieron el país de punta a punta y ahora festejan su aniversario con shows con estrictos protocolos.

En esta apertura paulatina en una nueva normalidad debido a la pandemia del coronavirus, el grupo se presentará este sábado, a las 20, en el Teatro Ópera, ubicado en la calle 58 N*770 entre 10 y 11.

Durante una charla íntima con este multimedio, “El Mono” se expresó sobre su paso por un certamen gastronómico muy popular en la pantalla chica argentina. Además habló sobre las sensaciones que transitan con esta vuelta a los shows en un contexto determinado e incierto.

— Tras el paso por el programa televisivo MasterChef preferido por todas las generaciones, ¿cómo vivís la popularidad?

— Si bien sabía lo que es, no lo transité a este nivel. En este sentido, considero que me conoció gente que quizá no lo hacía, es decir chicos o personas mayores. Es un show que reunió a la familia de nuevo ante la televisión. Considero que no sucedía esto desde hace años. Sé lo que es ser popular, que la gente me reconozca por la calle, tenga buena onda, que me regalen su cariño, pero este paso no me lo esperaba. Sucedió que obtuve mucho amor como resultado de esta participación.

— Debido a la gran recepción del show, todos los concursantes aprendieron a cocinar aún más, y recibieron una notable popularidad, ¿qué rescatás de esta experiencia?

— Lo primero es que animé a aceptar este desafío, estuve en un programa de televisión, hecho que solo me permitía cuando tenía que tocar o hacer alguna entrevista, nota. Sin embargo, estar así activamente como protagonista de un reality show fue todo un desafío. Me deja un montón de amigos como también de conocimientos sobre cocina que no tenía. Lo veo todo super positivo más en un año tan difícil para una actividad como lo es la nuestra. Tuve la suerte de poder enfocar mi cabeza en otro lado, me hizo muy bien, así que hago el pulgar para arriba en relación a la experiencia “Mono en MasterChef”.

— Tras este año inusual de la humanidad, ahora asistimos a una apertura paulatina de las actividades dedicadas al espectáculo y la cultura en general. ¿De qué manera vivís esta vuelta al ruedo sobre un escenario en la ciudad de las diagonales?

— En cualquier momento en que nos toque regresar por estos días, es una experiencia muy linda. Llevamos ciertos conciertos, es un poco como volver a vivir lo que tanto amamos con los nuevos protocolos, cuidados y lo necesario que se pide. Tanto desde nosotros en el escenario y la gente como público, me atrevería a decir que las experiencias fueron buenas, muy positivas. El regreso a los escenarios se trata de volver a vivir, y de jugar un rato. Además el hecho de cantar me hace feliz, me da las mayores satisfacciones así que estar sobre las tablas en cualquier momento de este año será grandioso.

Nuestro camino en la música sigue, no sé aún si a paso de hombre o a la velocidad permitida por la autopista. De esta manera, seguiremos generando proyectos, intentaremos viajar un poco a las provincias, aquellas que se puedan y eso nomás. Espero termine rápido esta pandemia o que empiece una nueva era pero lo que más quiero es subirme a un micro, un avión y reencontrarme con la gente de todos lados. Es mi mayor deseo.

— Llevan 25 años juntos y lo festejan, como se puede, en conciertos y presentaciones en la actualidad, ¿qué fortalezas y debilidades encontrás en estos acontecimientos?

— Nos lo habíamos imaginado de otra forma pero no se pudo, no se puede, lo dejaremos para más adelante. De igual forma seguimos celebrando, de a poco, cuidándonos, es decir, tenemos claro que no es la forma que más nos gusta ni tampoco a la gente, pero bueno teníamos otras ideas, objetivos, o proyectos. Ahora esto es lo que se puede, sino agua y ajo, a aguantarse y a joderse.