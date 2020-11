Martín Giménez cuenta detalles de Héctor Larrea

El periodista Martín Giménez, actual responsable artístico de Radio Nacional, presentó su primer libro, Héctor Larrea. Una vida en la radio, recientemente editado por Gourmet Musical.

En diálogo con diario Hoy, contó detalles del trabajo sobre uno de los íconos de la radio, quien hace días anunció su retiro definitivo del medio.

—¿Cómo surge la idea del libro?

—Lo conozco profesionalmente desde 2008; le hacía de chofer, lo iba a buscar a su casa, lo llevaba a la radio, me contaba anécdotas, y sabía que ahí había un libro. Le propuse que lo escribiera y me dijo que no por pudor, así que hace dos años comencé a escribirlo, con una estructura de programa de radio y grandes voces de la cultura ha­blando sobre él.

—¿Aceptó enseguida la idea o tuviste que “remarla”?

—La remé mucho, pero, por tantos años de trabajo cotidiano, confió en mí. Hubo una especie de pacto, sin decirlo, que yo iba a escribir sin mostrarle cómo iba avanzando, y se lo llevé terminado. Le gustó mucho, está emocionado. Me leí más de 2.500 entrevistas en hemerotecas y archivos. Es una persona activa, sigue haciendo su programa de lunes a viernes, y el domingo, uno especial sobre Carlos Gardel, siendo uno de los más activos difusores de su obra.



—¿Qué dato te sorprendió durante la investigación?

—No hubo magia, sino trabajo y sacrificio. Cuando hacía Rapidísimo, se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a correr y tener aire para hacerlo desde las siete de la mañana.

—¿Por qué creés que no aparecieron más figuras en la radio como él?

—Quizás porque no se dedican solo a la radio y los seduce más la televisión o las nuevas tecnologías, y de hecho él se retiró de la TV silbando bajito, disfruta de su anonimato, porque en una época no podía caminar por la calle.

—¿Sentiste presión al escribirlo?

—No, trabajé con total libertad y con él siempre atento y afectivo y dispuesto a sacarme dudas, y, sin decírmelo, con ganas de estar y participar.

—¿Tenés ganas de seguir contando la historia de la radio desde sus ­personajes?

—Sí, me gusta, fue una buena idea, muy lindo hacerlo, mucho trabajo. No sé si solo de la radio, sino de figuras populares.