Matthew Scott Montgomery: “Demi ama Latinoamérica y Latinoamérica ama a Demi”

Unidentified with Demi Lovato es la nueva serie de E! en donde conoceremos más detalles de la estrella de la música. ­Matthew Scott Montgomery es una de las personas de confianza de Lovato y uno de sus mejores amigos. De esta manera, diario Hoy dialogó con el actor para conocer más detalles de su intimidad con la artista, sus propios intereses y las expectativas sobre el estreno.

—Saliendo de Unidentified with Demi Lovato, ¿cuándo supiste que querías ser actor? ¿Cuándo sentís que nació la vocación por este oficio?

—Desde pequeño, crecí en Carolina del Norte y soñaba en viajar a Los Ángeles. Un buen día, lo hice y rápidamenete empecé a trabajar para Disney Channel. En ese contexto conocí a Demi. Ambos estábamos en un show que se llamaba Sunny entre estrellas, ella era la líder, yo me sumé en la tercera temporada y enseguida nos hicimos muy cercanos.

Trabajé mucho para Disney, también hago e hice mucho teatro en Los Ángeles. Es más, ahora tengo una película por estrenar, sigo trabajando como actor, y fue muy divertido estar en la serie, sin scripts y con mi amiga.

—¿Cómo conseguiste tu primer trabajo en una serie? ¿Qué es lo que recordás de esas instancias?

—Me mudé a Los Ángeles, audicioné para una obra de teatro, y quedé. Tiempo después la gente de Disney me vino a ver en la obra y entré en Shake it up. Luego, continué muchos trabajos para la señal y muchos con Demi, así que lo conseguí con ese casting, que además, envié yo mismo.

—¿Qué es lo que más te gusta de Demi? ¿Cómo llegaron a ser tan cercanos?

—Tenemos mucho en común, nos gusta asustarnos con películas de horror y reírnos, entonces hacemos eso, reímos y nos asustamos.

Pasamos mucho tiempo juntos, a ella le gusta la ciencia ficción y todo lo que tiene que ver con extraterrestres, siempre habla de eso, como yo de fantasmas.

Creo que nos acercó mucho el hecho de pasar mucho tiempo trabajando juntos, nos escribimos todo el tiempo, estamos el uno para el otro para todo, nos vamos de vacaciones juntos, pasamos los fines de semana juntos, ya hace más de 10 años, nos complementamos.

—¿Qué vamos a ver en la serie? ¿Cuáles características podés adelantarnos?

—Nos van a ver con Demi divirtiéndonos, disfrutando de experiencias intensas, viajando por todo Estados Unidos en los lugares más conocidos por su cercanía con aliens.

—¿Por qué los espectadores de Latinoamérica deberían verlo?

—Primero, porque es uno de los lugares en donde Demi tiene más fans, y además porque sé que ella le encanta ir y tocar allí, Demi ama Latinoamérica y Latinoamérica ama a Demi, y además por el hecho de los temas que tocamos relacionados a extraterrestres, porque van a descubrir esta faceta que tiene Demi de casi experta, aún los más escépticos. Es fascinante por esos dos aspectos.

—Demi Lovato viene dentro de poco a tocar al país, y a otros países de la región, ¿te gustaría acompañarla? ¿Qué sentís sobre ello?

—Me encantaría sumarme, sé que está muy ansiosa por ir, pero lamentablemente yo estoy trabajando en una película y no podré sumarme a esta travesía. Sin embargo, leo los comentarios que le mandan y sería un sueño tan solo el hecho de poder estar ahí.