Luna Sujatovich: “El camino recién empieza”

Nacida en Buenos Aires, Luna Sujatovich es cantante, pianista y compositora que recorrió la música y el teatro. Asimismo transitó el cine gracias a los proyectos Se trata de nosotras y Fórmulas perfectas. También prestó su voz para Canciones para aliens, la obra de Fito Páez. Además colabora en los arreglos artísticos en los temas de Coti Sorokin e integra un ensamble latinoamericano llamado La Colmena.

Ahora, en pleno desarrollo de su carrera solista, la artista está inmersa en una gira federal donde realiza conciertos presentando sus creaciones.

Gracias a su versatilidad, logra recorrer géneros rioplatenses, melodías de la música popular, y sonoridades del rock y el pop. Fue nominada a los premios Gardel en las ternas de mejor álbum canción de autor, mejor álbum instrumental y mejor nuevo artista.

En el presente está promocionando Desafío guerrero y Como callan los tractores. Este último es un EP de música instrumental y folclórica que contiene cuatro canciones dedicadas a la música contemporánea y las influencias que la inspiran, como las obras de Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez, Egberto Gismonti, entre otros.

Respecto a esta producción, la mujer reflexionó: “Son músicas que me acompañan hace muchos años, y no lograba darles su momento hasta ahora y estoy muy feliz. Feliz que sea de ustedes y que el destino defina su rumbo”.

También destacó sobre el género elegido, que tiene una fuerte impronta nacional: “El folklore me empezó a gustar después de escuchar el Dúo Salteño y a Carlos García, y me volví fanática. Mucho de todo eso está acá, a pesar de ser porteña, judía y tana... A veces la identidad es un misterio, y la música también. No hay mucho más que explicar”. En diálogo con diario Hoy, la artista recorre su intensa trayectoria pero también presenta el show que dará este sábado, a las 21, en el espacio cultural La Bicicletería, calle 117 y 40.

—¿Qué sensaciones te merece esta fecha en la ciudad de las diagonales? ¿Cómo vivís este momento?

—Estamos muy entusiasmados con el show en La Plata, ya que es nuestro primer destino de la gira bonaerense que llevamos a cabo durante todo el mes de septiembre. Además, sucede que nunca toqué en el espacio cultural La Bicicletería Creación Colectiva, sé que es un lugar muy hermoso y cálido para hacer música.

—Con este material que tenés bajo el brazo, ¿cómo se da la elección de las canciones o del repertorio antes del show?

—Las canciones que tocaremos forman parte de mi primer álbum solista titulado Desafío guerrero que fue editado en el 2021. Además, sumaremos un par de temas nuevos y también voy a presentar alguna de las piezas que están en mi EP de música para piano Como callan los tractores, que salió este año; es más, tan solo hace unas semanas.

—En este momento de gira, presentaciones y conciertos íntimos, ¿qué balance hacés del camino andado?

—El camino recién empieza. Diría que el haber ganado los premios Gardel me genera un empuje y un poco más de confianza en todo lo que estoy haciendo, que es sumamente autogestivo, y la gente está empezando a escuchar mi música cada vez más.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a la función?

—Es música original, cada canción es una propuesta diferente, es difícil de encasillar esta música en un género. Además, es música tocada por artistas, no usamos pistas ni click, es todo tracción a sangre, digamos, tradicional en ese sentido.