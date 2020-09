Dueña de una sonrisa que todo lo puede, Débora D’Amato divide sus días entre la crianza de su hija Lola, el panelismo en Intrusos en el espectáculo y su debut en Humor a la camiseta, la obra online que tendrá su función el 4 de octubre, a las 21.30, por ArShowLive.

En diálogo con diario Hoy, la periodista reveló los detalles del cotidiano, así como también del evento que se avecina.

—En tiempos de feminismo, ¿cómo colaborás desde tu rol de comunicadora?

—Estamos deconstruyéndonos y aprendiendo. Incluso las mujeres. La igualdad y los derechos deberían ser algo natural, pero se luchan. El feminismo también está por lograr objetivos. Me enorgullece ser parte como también ver que mi alrededor analiza y considera.

—¿Tenes límites a la hora de informar?

—Los niños y los delitos sexuales

o lo que sea que los involucre, son un freno para avanzar. Y después, depende cada caso, si invade algo profundo y doloroso, no.

—¿De qué manera vivís el cotidiano con tu heredera?

—Aprendiendo, queriendo allanar su camino en esta lucha por la igualdad y los derechos. Creo que la próxima generación es clave para lograr el objetivo. Eso me da una responsabilidad extra con ella porque es el futuro.

—¿Qué podés adelantarnos sobre el show?

—Es un desafío absolutamente interesante. Quienes participan son clave para que me anime porque me siento contenida. Los streaming vinieron para quedarse y me gusta formar parte de una obra que intenta sacar sonrisas en una época difícil.