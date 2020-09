Charlotte Hope: “Me empodero cuando interpreto estos papeles”

La nueva temporada de The Spanish Princess, en donde Charlotte Hope encarna a la reina Catalina de Aragón, llegará el 11 de octubre a Starz Play en simultáneo con Estados Unidos. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la estrella para conocer más detalles.

—¿Cómo estás viviendo la pandemia?

—Estoy contenta porque ahora puedo estar hablando del programa. Soy un poco workaholic, y me encanta estar siempre ocupada, por eso me fue difícil este momento.

—¿Conocés algo de Argentina?

—No mucho. Vi el documental de Maradona que dirigió Asif Kapadia y ahora soy una gran fanática.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—A mis seis, en un ejercicio en la escuela que tenías que fingir ser otra persona. Vengo de un pequeño lugar, en el medio de nada, y entendí que era lo mejor que podía hacer.

—Antes como Myranda en Game of Thrones, ahora como Catalina, ¿qué sentís al interpretar mujeres

fuertes?

—Me empodera, me hace sentir valiente, porque en mi vida real soy más tímida, lloro, así que cuando interpreto estos papeles me siento grande, me inspiran, son una versión distinta de mí. Me encanta también que sean rudas, como en las películas de acción, es poderoso.

—¿Sabías algo de Catalina?

—Muy poco y con el programa entendí y aprendí mucho sobre ella.

—¿Sentís presión al ser cabeza de elenco?

—Siempre siento presión cuando trabajo. Sabés que en cualquier momento la podés cagar. La presión la liberás trabajando, todos los días, y entre escena y escena podés pensarlo, pero al estar frente a cámara no.

—¿Cómo compusiste el arco de transformación de Catalina?

—Su estrategia para sobrevivir aparece luego de los obstáculos, nunca pierde el foco de querer ser reina, nunca, aun perdiéndolo todo, su esposo, hijos, amigos.