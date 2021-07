Meghan y Harry lanzarán cuatro libros

Días atrás, el príncipe Harry confirmó el lanzamiento de sus memorias que serían escritas por el periodista JR Moehringer. Allí expresará sus vivencias familiares, el recorrido por el ejército inglés y la actualidad junto a su esposa Meghan Markle.

Al respecto, el hombre pelirrojo afirmó: “Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”.

Además, ahora se supo que firmará un contrato por otros cuatro ejemplares. Es más, el primero será sobre bienestar y los otros estarán dados a trabajar diferentes aristas de la vida privada de los exintegrantes de la realeza inglesa.

En la actualidad, el matrimonio decidió radicarse en Los ángeles para iniciar una nueva vida junto a sus hijos, Archie y Lily Diana. Asimismo, la mujer está trabajando como productora de contenidos para las generaciones más jóvenes y vendió sus guiones a Netflix, que pondrá una serie de su autoría.

Por último, la pareja aún enfrenta las polémicas suscitadas por sus declaraciones contra la corona inglesa que realizaron en una visita al programa de Oprah Winfrey.

El papá de la mujer, que supo actuar en más de una serie, solicitó su espacio en el show para dar su versión de los hechos aunque sus súplicas no fueron escuchadas.

Vale mencionar que la pareja recibiría más de 40 millones de dólares por cada obra, más las regalías al respecto.