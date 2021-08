Melissa O’Neil adelanta la nueva temporada de The rookie

Melissa O’Neil es una de las estrellas de la serie The rookie, que estrena el jueves a las 22 horas en Universal TV su tercera temporada. Allí, la actriz encarna a la compañera de John (Nathan Fillion), el novato que ingresa a la Policía. Diario Hoy dialogó con la actriz y cantante canadiense en exclusiva.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Lucy en la serie?

— Lo más divertido es ponerme en sus zapatos, por muchas razones diferentes. Por quién es, encarnar a Lucy me hace a mí una mejor persona; por cómo es ella en su vida: muy compasiva, generosa, no se doblega, siempre está fuerte y siendo mejor ampliando sus límites. Además es muy valiente. Muchas veces creo que soy yo, pero no. Por otro lado, siento que es muy liberador encarnar un rol con uniforme; porque te olvidás de esa obsesión de qué te pondrías, cómo lucirías, algo que pasaba también cuando uno estaba en la escuela. Ese sentimiento es único, porque no pensás en nada más que en actuar, es liberador, y te ayuda a estar en el presente y ser ella sin tener que pensar en otra cosa sobre tu aspecto.

—¿Qué tiene tuyo Lucy y que te llevaste de ella para tu vida?

—Hay algunos cruces entre nuestras vidas, que nunca nadie podría pensar. El universo se mueve de maneras muy misteriosas, y poder llevar verdad al personaje con mi propia verdad de ese momento, replicando en cómo ella luego procesa las cosas y continúa su camino haciendo lo que necesita, encontrando un momento para sonreír, para ser feliz, agradecida, ahí creo que se mezclan las cosas y estoy muy contenta por eso.

—¿Cómo dejás a la cantante que sos cuando te toca un rol actoral?

— Fácilmente. Extraño cantar en el cine; cantar es una actividad solitaria, me encanta hacerlo, es poderoso, y cuando lo haces te sentís desnuda. Pero ahora estoy enfocada en lo que tengo que hacer, cuando miro para atrás recorro los momentos con alegría.

—¿Qué aprendiste sobre el trabajo policial encarnando a Lucy?

— Una de las cosas que aprendí es que no importa nada más que continuar adelante con la tarea; aun si estás herida, tenés que seguir, estar calma, manteniendo tus pensamientos claros, no podés asustarte y volverte loca. Y pensar en el siguiente paso que darás. Eso es una hermosa lección, hermosa para la vida, y es algo que los oficiales de Policía y otras fuerzas lo tienen presente.