Melody Luz y Alex Caniggia van a tener su primer hijo

La pareja conformada por la bailarina Melody Luz y el heredero Alex Caniggia anunció que están en la dulce espera de su primer hijo. La pareja hizo el anunció a través de las redes sociales y, a modo de epígrafe, anunciaron: “Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”.

Asimismo, ella dijo: “Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”. Por otro lado, aclaró que no va a dar entrevistas sin un saldo mediante: “No se gasten en buscar notas las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales, y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente, la mamu”.