Meryl Streep: resiliencia y talento únicos

Amamos a Meryl Streep. Ningún ser en la tierra puede no querer a una de las eximias intérpretes del cine, teatro, televisión.

Pero su carrera, que la ha llevado a estar nominada al premio Oscar, y otras tantas al Globo de Oro, no fue fácil.

En sus inicios, los productores vieron que su talento era único, y que podía transformarse física y actoralmente proyecto tras proyecto. Pero una dura y trágica historia de amor con John Cazale, a quien acompañó hasta sus últimos días, y el rechazo por su “fealdad”, no impidieron que continuara en la industria. Dino Delaurentis la rechazó para el protagónico de King Kong: “Tú eres demasiado brutta (fea)”, a lo que Streep le contestó “siento no ser lo suficientemente bella para estar en la película”.

Según se conoció recientemente, apabullada y triste por la muerte de Cazale, la actriz quedó en el casting de Kramer versus Kramer, protagonizada junto a Dustin Hoffman, quien, el segundo día de rodaje la abofeteó frente a todo el equipo.

Streep, profesional como siempre, terminó la jornada sin ningún comentario. Cuando estos hechos se revelaron, en la biografía Her Again: becoming Meryl Streep, escrita por Michael Schulman, y difundidos en la revista Vanity Fair, junto con un inapropiado acercamiento de Hoffman en la previa al rodaje, en la que le tocó uno de sus sentos, la intérprete decidió dar algunas declaraciones. “En el pasado, cuando todo el mundo estaba consumiendo co­caína, había un montón de comportamientos inexcusables.

Pero ahora que la gente es mayor y más sobria tiene que haber perdón, y así me siento al respecto”.

Agregó sobre la bofetada: “Lo ves en la película. Se estaba sobrepasando. Pero creo que esas cosas ya están siendo corregidas en la actualidad. La gente ya no aceptará más ese tipo de compor