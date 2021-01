Miguel Zeballos: “Fue un proceso diferente a mis películas anteriores”

Tras pasar por varios festivales y pantallas, finalmente Miguel Zeballos estrena en Cinear La herida y el cuchillo (notas para una película sobre García Wehbi), una mirada sobre el proceso creativo de Emilio García Wehbi y el arte en general. Diario Hoy dialogó con el director para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo fue ingresar en el universo de García Wehbi y depender de él para trabajar?

—Desde 2012, que lo conocí, comencé a empaparme de su trabajo y ahí surgió la idea de registrar el proceso creativo. Me junté con él, no sabía qué hacer, sí que no iba a entrevistar, tampoco que iba a utilizar materiales de archivo sobre sus trabajos anteriores. Fue un proceso diferente a mis otras películas, en donde tal vez no eran los objetos tan conscientes del registro, acá Emilio estaba atento, pero me dejó absoluta libertad para trabajar y salir del backstage. Fueron dos o tres años sin timón y en el último tiempo encontré el rumbo.

—¿Ibas editando? ¿Cuánto tiempo de rodaje tuviste?

—Edité poco y nada, y lo que sí, nada tiene que ver con la película actual, habrán sido 50 horas de rodaje.

—Antes decías que no ibas a trabajar con archivo, pero ahora la película es un archivo de García Wehbi…

—El documental, para mí, hoy en día, con sus corrimientos, que a su vez Emilio lo hace en su trabajo estuvo presente, el archivo está ficcionado, y en la película se construye una clara ficción que dialoga con el documental y está todo atravesado, son capas mezcladas que no deja en claro dónde comienza el documental y dónde la ficción. En un primer armado, estaba él dirigiendo, explícitamente, no me interesó, pero no quería dejarlo del todo afuera, y tampoco quería que sea todo abstracto o conceptual, por eso para mí era valioso cómo trabaja, sus devoluciones, nunca fue la intención dejarlo afuera. Lo incluí también para desarmar lo que se iba armando, me gusta que la película dispare ideas hacia otros lados, me interesa.