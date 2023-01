Miles de personas en el funeral público de Lisa Marie Presley

Todavía dura la conmoción por el fallecimiento de la cantante Lisa Marie Presley, hija del rey del rock and roll, ocurrido la semana pasada. Si bien ella sufrió un paro cardíaco y fue internada de urgencia en el nosocomio de Calabasas para colocarle un marcapasos, los especialistas informaron que tras la autopsia posterior no se pudo determinar la causa de muerte.

“Presley fue examinada el 14 de enero y la determinación de la causa de la muerte fue aplazada (...) El médico forense solicita más investigaciones sobre el fallecimiento, incluidos estudios adicionales”, según afirmó Sarah Ardalan, portavoz del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles en un comunicado oficial.

Pues bien, el domingo durante la mañana fría y gris, cientos de personas se acercaron hasta Graceland, la casa donde Lisa Marie vivió de niña con su padre, Elvis Presley. Dicha mansión, que era propiedad de la mujer, se ha convertido en un museo y atracción turística que cientos de miles de fanáticos visitan cada año para celebrar la vida y la música del astro, fallecido en 1977. En el jardín delantero de la propiedad coincidieron los seguidores para un último adiós. Algunos dolientes se acercaron con arreglos florales, otros simplemente acompañaron en silencio y respeto.

“Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud por el amor, la compasión y el apoyo que han mostrado a nuestra familia durante este difícil momento”, decía un mensaje de la familia escrito en el programa del servicio. “Siempre les estaremos agradecidos”, concluía.

La agencia Reuters informó que el servicio comenzó la interpretación de Amazing grace por Jason Clark & The Tennessee Mass Choir. Entre las personalidades destacadas que asistieron al servicio se encontraban la madre de Lisa Marie Presley, la actriz Priscilla Presley; su hija, la actriz Riley Keough; Sarah Ferguson, la duquesa de York; y los cantantes Billy Corgan, Alanis Morissette y Axl Rose. También asistieron al mismo, las hijas de Lisa; la actriz Riley Keough y las gemelas de 14 años Finley y Harper Lockwood. Justamente fue Priscilla una de las primeras en tomar el micrófono y manifestarse delante de todos los conmovidos concurrentes. “Nuestro corazón está roto, Lisa, y todos te amamos”, compartió. Luego agregó: “Lisa Marie Presley fue un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo”.

En el funeral también cantaron Alanis Morissette, y Axel Rose, quien además de tocar sentado al piano una versión despojada de November rain (una de las canciones más conocidas de los Guns N’ Roses) expresó unas sentidas palabras: “Tal como yo, estoy seguro de que muchos de ustedes todavía están en estado de shock, y siento que continuaré así por bastante tiempo. Siento que es como estar enviándole un mensaje de texto, como en este momento, diciéndole que estoy aquí”. “Nunca, en un millón de años, imaginé cantar aquí, y especialmente en estas circunstancias (...) Sé que Lisa amaba mucho a su familia y protegía ferozmente a su padre, su legado y tanto su amor por él como el amor de él por ella”, añadió. “Lisa es amada y extrañada por muchos, y seguirá siendo amada y extrañada por todos aquellos cuyas vidas tocó”, cerró, notablemente emocionado.

La última aparición pública de Lisa había sido el pasado 10 de enero, la en entrega de premios de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla. Fueron partenaires del actor Austin Butler, nominado a Mejor actor de drama por su interpretación de Elvis en la película de Baz Luhrmann, premio que finalmente obtuvo.

Lisa había elegido seguir los pases de su padre en la senda artística y en 2003 editó su primer trabajo solista: To whom it may concern. Desde el año 2012 no había sacado ningún material nuevo.

El adiós de Nicolas Cage

Lisa Presley contrajo matrimonio en cuatro oportunidades. La primera en 1988 con el músico Danny Keough, padre de Riley y Benjamin, de quien se divorció en 1994. Ese mismo año, pocas semanas después de la separación, se vinculó con el rey del pop, Michael Jackson, que fue su pareja hasta 1996.

En 2002 se casó con el actor Nicolas Cage, aunque la relación fue muy breve: apenas duró tres meses. Entre 2006 y 2016 estuvo casada con el guitarrista y productor Michael Lockwood, con quien tuvo a sus hijas gemelas. De todos modos, Cage emitió un comunicado luego de la triste noticia. “Esta es una noticia devastadora” comenzó. Y agregó: “Lisa tenía la risa más grandiosa que jamás conocí en alguien. Ella iluminaba cualquier lugar”. Estoy desconsolado. Y solo encuentro algo de alivio en creer que ahora ella está reunida con su hijo, Benjamin”.

Otro colega que expresó su dolor fue John Travolta. En sus redes, junto a una foto de Lisa escribió: “Lisa, pequeña. Lo siento tanto. Te voy a extrañar pero sé que nos vamos a volver a ver”. Por su lado, el músico Billy Corgan, líder de Smashing Pumpkins, quien supo colaborar con Lisa Marie en sus primeros años, también manifestó sus sentimientos. En sus redes, comentó la “angustia y tristeza” que sentía frente a la pérdida.