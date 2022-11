Mindy Kaling: “Debería haber más programas como este”

La segunda temporada de The sex lives of college girls ya está disponible en HBO MAX. La entrega sigue las aventuras de las jóvenes estudiantes del Essex College, que se van descubriendo día a día. Tras las cámaras, y en la idea original, está Mindy Kaling, y por acá, en exclusiva para diario Hoy, cuenta detalles del programa.

—¿Cómo recibiste la reacción de los espectadores a la primera temporada?

—La respuesta al programa ha sido absolutamente increíble. El mayor elogio que la mayoría de la gente dice es que no hay ningún otro programa como este en la televisión. Y creo que eso es genial, porque debería haber más programas como este. Nos encanta trabajar con este grupo de mujeres y es realmente gratificante.

—¿Cómo te sentiste cuando supiste que la segunda temporada se iba a realizar oficialmente?

—Creo que me sentí muy aliviada y emocionada. Nos gusta mucho hacer el programa. Justin Noble (cocreador) y yo nos divertimos mucho. Siempre nos sentamos juntos al principio de la temporada para pensar en lo que va a pasar. Es genial saber que podemos continuar esas historias.

—¿Cómo te enteraste que se iba a realizar la segunda temporada?

—Nos encantan nuestros socios de HBO Max y lo que más nos gusta de ellos es que les gusta mucho la serie y les encanta colaborar con nosotros. Habíamos oído que estaban entusiasmados con ella. Casey Bloys es uno de los socios más increíbles de la serie. Nos ha apoyado mucho desde el principio. Así que teníamos un buen presentimiento porque habíamos tenido buenos comentarios. Estuvimos esperanzados durante un par de semanas. Lo sabíamos antes de saberlo, pero sin confiarnos. Cuando obtuvimos la luz verde oficial, fue obviamente increíble. Y luego tuvimos que mantenerlo en secreto durante un tiempo, lo cual es muy difícil para alguien como yo.

—Las restricciones en el rodaje por la Covid-19 se han reducido desde la primera temporada, ¿cómo ha sido esta vez?

—Voy a felicitar a Justin Noble. Obviamente era uno de los guionistas de mayor nivel cuando trabajamos en Never have I ever. Trabajó en Brooklyn Nine-Nine antes de eso, pero llevarlo desde esa posición en la que es tan inteligente y divertido y luego crear un programa con él y solo ver cómo actúa como un líder ha sido realmente increíble. Es genial ver el increíble trabajo que hace y todos los diferentes aspectos de este espectáculo. Además, viajamos juntos durante varios días, lo que me pareció una buena prueba de nuestra relación.

—La serie ha sido elogiada por su diversidad en términos de sexualidad, raza y también socioeconómicamente. ¿Por qué esto era importante para ustedes?

—Creo que la diferencia socioeconómica es una realidad en muchos campus universitarios. También es ese tipo de fricción porque los estudiantes son asignados al azar a compañeros de habitación, y no sabes de dónde van a ser culturalmente; de nuevo, socioeconómicamente, religiosamente hablando. Así que esa sensación de conflicto es de donde sale la mayor parte de la comedia.

—¿Qué dirección concreta querías tomar con la segunda temporada?

—Creo que la belleza de la segunda temporada es, de nuevo, que tenés que escribir todos estos cliffhangers. Al principio de esta temporada, está esta tarea, como dijo Justin, tenemos que responder a todas estas preguntas. Creo que eso es muy divertido, es encontrar gente realmente divertida y atractiva para que tengan enredos y definitivamente tenemos eso en la segunda temporada.

—¿Cómo fue trabajar de nuevo con HBO?

—Me encanta trabajar con ellos. Lo mejor de trabajar para esta plataforma es el hecho de que realmente nos gustan las otras series. Lo bueno es que nuestros ejecutivos trabajan en otras series que realmente admiramos. Además, el aspecto de los programas de HBO y de HBO Max es genial. Así que tenemos este estándar que sabemos que tiene que estar ahí arriba. Es genial que quieran que las comedias se vean hermosas.

—Los personajes han crecido... ¿Cuál te hizo ilusión escribir?

—Me encanta Kimberly, creo que es tan dulce y divertida e increíblemente ingenua. Y realmente me gusta mucho ese personaje. Y con Justin nos encanta escribir para Lila. Es muy divertida. Tiene ciertas áreas a las que acude. Pero lo que ha sido divertido esta temporada es encontrar lugares en los que puede sorprendernos. Por ejemplo, cuáles son sus deseos y cuáles son sus vulnerabilidades. Ha sido genial ver a la actriz Ilia Isorelýs Paulino, en particular, despegar. Hace poco fue la tercera protagonista de una película de Mark Wahlberg y Kevin Hart. Así que lo está haciendo muy bien. Y es muy divertida ante la cámara.

—¿Qué querés que sienta la gente al ver esta temporada?

—Creo que la serie es realmente muy divertida. Mostrar las amistades de mujeres jóvenes de esta manera es algo inusual. Me gustaría que más gente hiciera programas sobre las amistades femeninas. Creo que es realmente genial.

—¿Con qué personajes te sentís más identificada?

—Me veo mucho en Bela, aunque ella es tan atrevida y tan segura de sí misma, y yo soy tan crítica como Leighton. Así que probablemente esas dos.