Mitzi Peirone: “Todo el tiempo tenés que rendir exámenes”

Mitzi Peirone debuta en la dirección con la arriesgada y diferente Juego perverso, que puede verse a partir de hoy en Cining (http://www.cining.com.ar/). Una historia donde el pasado y el presente confluyen en un único lugar.

Diario Hoy habló con la realizadora italiana para obtener más detalles del filme y de su trabajo como directora.

—¿Cuándo supiste que querías dirigir? ¿Fue difícil ingresar a la industria como mujer e inmigrante?

—Cuando me recibí del secundario tenía la oportunidad de seguir estudiando en Italia o salir de mi zona de confort para hacer lo que realmente quería. Sacrifiqué mis comodidades, tiempo con mi familia, para perseguir mis sueños. No creo que aún haya ingresado, hice una sola película, tengo reconocimiento de mis pares, tuve première en Tribeca, pero creo que aun no estoy dentro del sistema. Todo

el tiempo tenés que ren­dir exámenes, pruebas, y siendo mujer inmigran­te, sin haberme graduado de una escuela, aun no soy una voz que se oye.

-—Cómo te sentís con el estreno en la Argentina tras recorrer países?

—Muy feliz de que llegue a un país con una gran apreciación por el arte y la cultura. La película ha realizado un gran camino y se estrenará simultáneamente con Italia, en este mundo distópico y es muy lindo hablar en este contexto de películas y arte, ojalá que la reciban muy bien.

Más Estrenos

EL BAILE

Con logradas interpretaciones de Nicole Kidman y Meryl Streep, la película adapta el exitoso musical de Broadway que bucea en la salida del closet de Emma (Jo Ellen Pellman) en una pequeña comunidad de la américa profunda. Hasta allí irán cuatro exitosos especialistas en musicales para recuperar su prestigio y ayudar a la joven. Netfix.

VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS

José Luis Torres Leiva construye de una manera única una historia de amor y despedida en una verdadera obra de arte. En tiempos en donde se multiplican las películas, es poco frecuente encontrarse con buen cine, y aquí una excepción, brillantemente dirigida y magistralmente actuada. Cine virtual PCI Cine.