Morena Rial sobre su transformación: "Me insulté tanto, pensé ese era el fondo de mi pozo"

A sus más de 1.200.000 seguidores en Instagram, Morena Rial compartió el sufrimiento ante el acoso virtual que sufrió durante muchos años. Hizo una larga reflexión acerca de amarse a uno mismo tal cual es.

"Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía".

Además mencionó las veces que fue señalada por años por su contextura física, su aspecto y hostigada a través de redes sociales.

"No puedo aceptar responsabilidad por aquellos que exteriorizan mierda impunes detrás de una pantalla, porque considero que hablar es mucho más fácil que luchar, que opinar sobre la vida de los demás toma menos esfuerzo que ocuparse de la propia, pero me encuentro en la vereda que deseo. Esa que me hace sentir superior por poder hacer silencio frente a aquello que no me compete y pudiendo elegir elogiar aquellos frutos de esas guerras que no vemos y la mayoría de nosotros pasa", detalló.