Moria y Humberto, un amor que resiste kilómetros

En la noche del sábado, Moria Casán estuvo de invitada en un ciclo televisivo. Como suele suceder cada vez que abre la boca, dejó un sinfín de titulares. Allí la diva habló de su cuarentena, de sus proyectos y de sus amores. Y en ese último eje entró su relación con Humberto Poidomani.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo pidió que pasaran al punto de encuentro todos aquellos que habían hecho o recibido una propuesta de casamiento. Entonces Moria fue al frente y detalló: “Soy atemporal así que no sé bien, pero cerca de los ‘70 estuve casada por civil y por iglesia. Y cuando estuvo el (artículo) 67 bis (norma procesal reguladora de un proceso especial destinado a satisfacer la pretensión coincidente de divorcio), aproveché para divorciarme así que soy separada”, comenzó diciendo.

“Ahora vuelta a casar de una manera muy simbólica, platónica, con un señor maravilloso”, agregó. El 28 de diciembre pasado, sorprendió la noticia que Moria había dado el sí con Poidomani en una boda a la italiana. El hombre en cuestión es un artista plástico y empresario de la noche porteña que llevaba dos meses saliendo con la diva cuando decidieron casarse.

En este marco, Moria mostró la alianza de titanio y oro blanco y explicó: “Fue el 28 de diciembre, el día de los inocentes. Me casé en Florencia”. Consultada acerca de cómo entró Poidomani a su vida, relató que una noche estaba cenando con sus nietos cuando en el mismo restaurante estaba Graciela Borges con un grupo de amigos entre los que estaba el artista plástico y ella decidió ir a saludarlos.

Entonces, le dijo: “Dice mi amigo que vos le encantás porque dice que sos la única mujer que él conoce durante años y hace, dice y siente siempre lo mismo”. A lo que ella respondió entre risas: “Entonces si soy tan especial para vos, nos tenemos que casar”. Al otro día de aquel encuentro, cuando terminó de hacer Incorrectas recibió una obra de él estupenda y lo llamó para agradecerle, entonces quedaron en ir a cenar. Y se generó algo “físico”, “orgánico”, que hizo que esa noche se tomaran del brazo desde el comienzo y el 28 de diciembre decidieran dar el sí en una ceremonia distendida pero tradicional, con Gallo Sotto, su asistente personal y la psicóloga Cristina Canzio, como testigos.

Hasta hoy ambos siguen unidos, pero Moria dio un detalle que llamó profundamente la atención de todos los presentes. Y es que desde que se casaron, hace seis meses, no se han vuelto a ver, porque él vive en Miami. Expresó: “Nos vimos dos semanas. Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. Me casé y me separé”, agregó, entre risas.

Para luego confirmar que “desde el 28 de diciembre” que no se ven. Cerró contando: “Él cuenta que le impresiona porque yo le dije mirá que no nos vamos a ver nunca más mi amor, eh, entonces me dice sos una bruja, mal. Soy psíquica. Me casé y me separé y orgasmeamos intelectualmente”.