Murió el actor Richard Lewis

A los 76 años, falleció el actor y comediante Richard Lewis, conocido popularmente por participar en programas como “Curb Your Enthusiasm” y “Anything but Love”.

La noticia fue dada a conocer por su publicista, Jeff Abraham, quien confirmó que Lewis murió a causa de un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles. Cabe señalar, que en 2023 se conoció que el actor padecía de Párkinson.

Richard Philip Lewis nació el 29 de junio de 1947 en Brooklyn pero se crió en Englewood, Nueva Jersey. Después de graduarse en la Universidad Estatal de Ohio, comenzó su camino en la comedia en escenarios de Nueva York y Los Ángeles en la década de 1970.

Para 1974, hizo su debut en el programa televisivo "The Tonight Show Starring Johnny Carson".

En la década de 1980 fue parte de la serie "Anything but Love" , protagonizandola junto a Jamie Lee Curtis en la comedia. Además, interpreto al príncipe John en la comedia cinematográfica de Mel Brooks "Robin Hood: Men in Tights", e incursionó en el drama en la película de 1995 “Drunks”.

Ya en los 2000, fue protagonista de la comedia “Curb Your Enthusiasm”, interpretandose a sí mismo y acompañando a Larry David.

Tras el fallecimiento, la cadena HBO emitió un comunicado en el que sostuvo que "la genialidad, el ingenio y el talento cómico de Lewis eran incomparables"

"Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y 'Curb Your Enthusiasm', nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fans que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas" continuaron.