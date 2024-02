Inés Palombo: “Este personaje estoy disfrutándolo un montón”

El 2024 comenzó con todo para Inés Palombo. A su participación en La mente del poder, de Mariano Hueter, se suma su incorporación en la exitosa Los Bonobos, que todas las noches genera miles de risas en los espectadores en El Nacional (CABA). Con ella hablamos para conocer más del gran presente que vive y próximos planes.

—¿Cómo llegaste a la obra?

—Yo la reemplazo a Manu Pal, que la hizo durante tres años y Gustavo Yankelevich se la llevó a Punta del Este para hacer Piel de Judas con Susana, entonces por eso yo llego. Porque Manu me recomienda a Alberto Negrín, el director, con quien yo había trabajado en Tita con Nacha Guevara hace muchos años. Y él dijo inmediatamente que sí y se lo dijo a Gustavo y también dijo dale vamos para adelante, así que estuvo bueno porque como que los tres me aprobaron. Me llamaron, me propusieron y yo no había visto la obra, porque a mí me agarró el embarazo y antes veía hasta tres obras por semana y bajé bastante la cantidad, así que bueno, tenía muchas ganas. Y cuando la vi me encantó, me enamoré del personaje, de la obra. Me pareció divertida. Me llamó la atención la escenografía. Y este personaje estoy disfrutándolo un montón.

—¿No fue raro entrar a un grupo establecido hace ya tanto tiempo?

—Nunca me había pasado de entrar en una obra de tres años y que encima es un reloj, Alberto pide que así sea y así funciona. Ya estamos jugando, pero es un reloj que sí cuesta porque hasta una respiración tu compañero está esperándola. Entonces era un desafío el entrar en ese reloj para respetar más que nada la obra y a tus compañeros. Pero a la vez metiendo el volumen, metiendo lo tuyo y jugando y aportando y fue como todo muy intenso. Es como subirse al tren y tratar de hacer algo, porque encima son esas obras que más me permite disfrutar y jugar, y a la vez quiero disfrutar cada segundo porque se termina y sabemos que, por lo que tengo entendido, se terminan para siempre, por lo menos por mucho tiempo. Porque todos tienen otros proyectos, así que es una oportunidad que tenía que llegar. Esas cosas que tienen que suceder y volver a laburar con RGB, que es una gran familia, que hace cosas tan buenas y para mí un súper regalo.

—¿Cómo te estás organizando en tu vida?

—Vengo bastante bien con la organización, porque mi marido es abogado y trabaja en un horario más normal, y también nuestro trabajo es que no trabajamos 12 horas, los siete días a la semana. Entonces es como que llega Nico y por eso me voy a trabajar, por ahí nos vemos un poco menos. Tengo una niñera, la familia me ayuda mucho, soy bastante organizada, y tuve mucha suerte también de que nosotros somos una familia que viaja mucho también. Por suerte hasta ahora vengo alineando todo, terminé la serie, vinieron las fiestas y empecé con esto entonces energéticamente y todo estuvo bueno.

—¿Qué podés contar de tu participación en La mente del poder?

—Yo con Mariano había trabajado en Inconvivencia, otro proyecto que hizo, una participación, un personaje lindo también. Y acá es un personaje que acompaña la historia, está todo toda la historia de ocho capítulos y es la vida de un presidente que surge así como de la nada. Vengo a ser la secretaria de este personaje presidente y amante del personaje que es como la mano derecha del presidente. Entonces yo estoy en este mundo, como te digo, un poco acompañando, pero lo más destacado, o sea, lo que más te puedo decir es que el elenco es espectacular y una historia espectacular. Se cuenta, desde mi personaje, el acoso laboral, y me parece que es un tema donde puede haber mucha identificación de las chicas y que yo no lo he vivido, pero sé que es algo que pasa mucho.

—¿Es algo que te interesa a vos que en los proyectos en los que te sumás se están dialogando estos temas que tienen que ver no solo con la mujer, sino con lo que pasan los trabajos? ¿Es algo que buscás?

—Ya hace 20 años que laburo, entonces una elige un montón, y me pregunto todo el tiempo qué me deja un proyecto. En el teatro he tenido desafíos, intento que sean cosas diferentes y el teatro me gusta más porque es más desafiante.

—Hay un trabajo tuyo que me gustó mucho, que fue en Valeria Radioactiva, donde compartiste con María Onetto el escenario, ¿tenés algún recuerdo de ella?

—Para mí fue, hablando en lo profesional, increíble y obviamente el fallecimiento de María fue algo totalmente inesperado. Para mí fue un regalo de la profesión poder trabajar con ella. Era una gran artista, una gran actriz.

—¿Después de Los Bonobos, qué sigue?

—Hay algunas cosas, pero mejor no decir nada, tengo viajes y cosas dando vueltas, pero ahora disfrutando mucho de lo que hay. Hay que vivirlo así claramente con esto que te estoy diciendo, que es como mi presente y con una gratitud muy grande. Vivo con gratitud y yo creo que cuando uno entra en esta se cambia todo porque de un lugar de disfrute y de gratitud, que todo se contagia. Así que tratando de construir eso y seguir así.

—Eso está buenísimo porque mirá todo lo que está pasando…

—Sí, porque lo que nos depara depende de nosotros, de cada uno y hay tratar de hacer lo mejor posible todo.