Musical, retornos y comedia, lo mejor para ver en casa

SOLOS

Protagonizada por un elenco de lujo: Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu.



Exploran las extrañas, bellas, angustiantes y divertidas verdades de lo que significa ser humano. Abarca nuestro presente y futuro, e ilumina que todos estamos conectados a través de la experiencia humana, aun en las adversidades. Por Amazon Prime Video.

SCHMIGADOON!

Protagonizada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key como una pareja en un viaje diseñado para revitalizar su relación cuando descubren un pueblo mágico en el que todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940. Luego descubren que no pueden irse hasta que encuentren el amor verdadero. La primera temporada de la serie de seis episodios también estará disponible en AppleTV+ el 16 de julio.

THE LEGEND OF VOX MACHINA



La serie Amazon Original, de próximo estreno, sigue a un grupo de aventureros de segunda en su búsqueda por salvar al reino de monstruos aterradores y fuerzas mágicas oscuras, convirtiéndose en familia en breve.



En la primera temporada, los personajes se enfrentarán a gigantes no muertos, derrocarán a un siniestro nigromante y confrontarán una poderosa maldición que se ha consolidado dentro de su propio grupo.

CECILIA

Paramount+ anunció el inicio de rodaje de su nueva producción original que contará con la argentina Mónica Ayos en ella, además de ser creada por Daniel Burman. La serie estará dirigida por Ihtzi Hurtado, con producción ejecutiva de Inna Payán, y estará protagonizada por Mariana Treviño (Club de cuervos, Narcos: México, 100 días para enamorarnos), narrando la historia de una mujer que sufre un derrame cerebral.

EL MUNDO DE MATEO

Kuarzo, Idealismo Contenidos y Flow presentan el estreno de la segunda temporada que se podrá ver completa y a demanda en Flow a partir del 1° de julio. La ficción está dirigida por Mariano Hueter y protagonizada por Renato Quattordio, Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Luciano Cáceres, Toto Kirzner, Federico D’Elía y Malena Narvay, quienes serán los encargados de cerrar este apasionante thriller.

Más series

THE SHRINK NEXT DOOR

Protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd, se estrenará a nivel mundial el viernes 12 de noviembre en Apple TV+ con los primeros tres episodios y nuevos capítulos semanalmente todos los viernes. Esta comedia negra detalla la extraña relación entre el psiquiatra de las celebridades, el Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd) y su paciente Martin “Marty” Markowitz (Ferrell).

CROSS



José Luis (Mirna), crossdresser y líder de La Banda del Golden Cross, un grupo de hombres que se reúne para explorar su lado femenino en clandestinidad, sufre un accidente en el que su lado A y su lado B colisionan. Por lo tanto, se ve obligado a tomar una decisión crucial. Flow.

THE MORNING SHOW

Protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el aclamado drama revela la dinámica de poder en el lugar de trabajo. La segunda temporada regresa el viernes 17 de septiembre en Apple TV+. Tendrá 10 episodios que estrenarán todos los viernes.