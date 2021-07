Nacho Álvarez homenajea a Raffaella Carrà

El director uruguayo Nacho Álvarez presenta Explota explota, película protagonizada por Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar y Fernando Tejero, entre otros. Teje la historia de su protagonista a partir de las inolvidables melodías de la recientemente fallecida Raffaella Carrà. Con Álvarez dialogamos en exclusiva para saber detalles del proyecto.

—¿Por qué creés que se demoró tanto tiempo un proyecto que la “homenajeara” como el tuyo?

—No sé, en Italia es conocida como la “mujer del no”, ella nos contó que le habían ofrecido un musical con ella y sus canciones y dijo que no, años atrás, y cuando se estrenó Explota explota en Amazon Prime Video, porque no se lo hizo en cines por la pandemia, se lo preguntaron en Italia, y la respuesta, en uno de ellos, decía que los directores italianos siempre están tristes y quieren contar otro tipo de historias. Era la gran pregunta. Y yo creo que la respuesta tiene que ver con la nostalgia, a nosotros Raffaella nos pegó de otra manera, ella en Italia y España estuvo presente, siempre, y a nosotros nos visitaba una vez cada 10 o 20 años. Yo siempre quise hacer la película, y lo pude hacer, siempre fui fan de ella, tenía sus discos, y luego los comencé a coleccionar de grande, porque siempre admiré su energía positiva, y el click me apareció cuando vi Mamma Mia!, entendiendo que se podía hacer una película con canciones.

—Pero te tuviste que ir a España, porque en la región, y particularmente en el Río de la Plata, el musical no es un género muy visitado por el cine...

—Vine a España para seguir haciendo publicidad y videomoda, y pensaba seguir en ese camino, pero las vueltas de la vida me puso ante Tornasol y Mariela, que es de Uruguay también. Cuando le dije que quería hacer un musical, la enganché, porque hicieron muchas producciones pero no de este género, y al profundizar le conté que no entendía por qué no se había hecho nada con las canciones de Raffaella, que tiene 90 canciones en español y se podía hilvanar el relato. Para mí el cine argentino es referente, pero tampoco creo que haya muchos musicales, no sé por qué se hace, porque sé que es un género caro, pero también depende de cómo se lo encare.

