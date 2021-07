Goycochea incursiona en el mundo teatral

El ex arquero de la Selección Nacional y de River Plate, Sergio Goycochea, debutará en los escenarios con la obra “Bendito tu eres”, dirigida por Flavio Mendoza, que se estrenará el sábado 17 de julio en el porteño Teatro Broadway.

En la obra, el actual conductor y comentarista televisivo encarnará a un hombre que se reúne con sus amigos del colegio secundario al cumplir 20 años de egresados y descubre que es el único que continúa siendo heterosexual.

En “Bendito tu eres”, el ex futbolista estará acompañado por un grupo de artistas trans y transformistas como María Castillo de Lima, Eduardo Sola, Carlos Guedes, Kris Barbieri, Santa Beib, Franko Quiles, Federico Peña , Cris Juno, Facundo Vivona, Eduardo Magaly, Lefer Ibarra, Joel Castañeda, entre otros.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Goycochea dijo que “es una linda obra, un desafío. No quiero herir ningún sentimiento porque no soy actor, simplemente trataré de ponerle lo mejor con el profesionalismo y la seriedad que hago todo en la vida y disfrutar de una nueva experiencia que para mí es salir de la zona de confort y tener todas las inseguridades de un ambiente que no conozco, todo el nerviosismo”.

Desde el sábado 17 de julio, la puesta tendrá funciones los viernes y sábados a las 23.30 en el Teatro ubicado en la Avenida Corrientes 1157 de la Ciudad de Buenos Aires.