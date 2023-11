Nacho Di Marco: “Tenía muchas ganas de hacer comedia”

Tras su exitoso paso por Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2 (ATAV 2), Nacho Di Marco es parte de Wasabi que se presenta los martes en Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, en donde apuesta a la comedia, un género que le sienta muy bien. Sobre su participación en la obra, la telenovela, y su éxito en Perú, hablamos en exclusiva con él.

—¿Cómo estás viviendo toda esta exposición y oportunidades de trabajo?

—Muy bien, la verdad, muy contento. Este fue un año distinto para mí en Argentina porque yo volví el año pasado a grabar ATAV. Estuve afuera, entonces fue como reencontrarme acá en el medio y empezar un poco a abrir este mercado y a codearme con la gente de este medio que hace un montón de años no veía. Así que muy feliz por eso también y, bueno, viste cómo es el mercado argentino también, es mucho más volátil, quizás, que el mercado peruano, que es en el que estaba, pero bien.

—¿Tomaste la decisión de volver por ATAV o en realidad vos tenías ganas de volver a trabajar acá en Argentina?

—Yo estaba terminando de grabar en Perú y ya tenía ganas de cambiar un poco de aire. Ya se había como exprimido el jugo, por así decirlo. Estaba sondeando ir para México y empecé a mandar mensaje para todos lados y mi representante acá, que es Alejandro Vanelli, me comentó que estaba la posibilidad del casting y lo hice y quedé. Fue como sorpresivo, como que el destino me volvió a poner en Argentina, pero sinceramente no estaba en mis planes. Fue como decir, bueno, hago el casting, pero estaba con la cabeza más puesta en México que en otra cosa y se dio esto.

—¿Cómo fue un poco viajar en la ficción a los años ochenta y esa transición a democracia? Justamente hace unos días se cumplieron 40 años…

—No lo viví, pero sí me han contado y obviamente he visto vídeos y me he informado. Por ejemplo, cosas como la música y otras costumbres que sí nos quedan de esa época muy linda, es como la juventud de nuestros viejos o de mis viejos, por lo menos. Entonces sí, sí tenía ese tipo de referencias, pero obviamente no más que eso y fue muy lindo. Yo siempre la vi a esa época como una época muy linda, viste cuando veías películas o ves momentos como que parece una época de mucha revolución, rebeldía, el pueblo volvía a ser feliz de alguna manera, se volvió a sentir la libertad, se volvía justamente a la democracia, volvía la gente a estar un poco más tranquila. Obviamente, fui recopilando en cuanto a información, pero fue lo que me sirvió mucho también para empezar a entender un poco el contexto de la historia que teníamos que contar. Y como te digo, una época que siento que se la recuerda como una época linda de la Argentina.

—Y ahora el desafío teatro, ¿habías hecho teatro en Argentina?

—Sí, había hecho teatro, pero no en Perú. Hace cinco que años que no hacía así que tenía muchas ganas de volver al teatro, a volver a sentir esos nervios y, además, después de cinco años, uno como actor crece, ¿no? Más con la continuidad laboral que por suerte pude tener. Quiero volcar toda esta experiencia ahora en las tablas, ver cómo estoy parado, dónde estoy parado, porque es totalmente distinta la experiencia que estoy teniendo ahora a la que tenía hace cinco años atrás. Ya me siento totalmente otro actor, con otra pisada, por así decirlo, y mucho más seguro y mucho más plantado, así que re contento de volver. Medio que lo venía proyectando en mi cabeza y viste cómo es, se termina dando ahí un poco... yo creo un poco en la ley de atracción también de esas cosas, así que por suerte estamos acá re disfrutándolo.

—Estás con un elencazo, ¿cómo es esto de subirse al escenario y hacer reír? Que en este momento sobre todo se necesita tanto…

—Sí, totalmente, es lo primero que me sedujo de la obra. Aparte, fue eso, el tema de que sea una comedia. Tenía muchas ganas de hacer comedia y con un el elenco hermoso, de verdad nos hicimos amigos, ya hemos salido, ya hemos disfrutado mucho fuera de lo que tiene que ver con lo laboral. Así que te digo que se forma algo muy lindo y eso se nota y se ve y tiene mucho que ver con que salga bien la obra. Tiene mucho de algo hasta inconsciente que se ve en la confianza, porque además es una obra que trata de una juntada de un grupo de amigos que están en pareja, pero son todos amigos. Entonces es medio un Friends, por así decirlo, en ese sentido se nota esa complicidad porque es auténtica también en la vida real.