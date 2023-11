Los Beatles lanzan una nueva canción después de 28 años y con ayuda de la IA

En el día de ayer, asistimos a un nuevo lanzamiento musical de Los Beatles. Así es, los cuatro de Liverpool mostraron una nueva canción que contó con mucha ayuda de la famosa inteligencia artificial. La canción que fuera autoría de John Lennon, grabada hace más de 40 años, contó con la ayuda de los miembros sobrevivientes, Ringo Starr y Paul McCartney.

El tema en cuestión es Now and then, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas virtuales. Fue grabado originalmente por John, quien junto a las canciones Free as a bird y Real love compartió con sus compañeros de banda. Estas últimas piezas ya habían visto la luz a mediados de los 90.

En 1995 ya había existido una reunión entre Ringo, Paul y el fallecido George Harrison. La idea era publicar Now and then, pero la baja calidad de las grabaciones hizo que se pospusiera la edición. Gracias a la inteligencia artificial se logró separar la voz de John Lennon, que estaba grabada junto a una sección de piano.

Este nuevo corte de difusión, junto con otros tres, venían incluidos en un cassette de demostración, grabado caseramente por Lennon. Fue entregado por la viuda, Yoko Ono, a Paul McCartney en el año 1994, y venía rotulado con la frase “Para Paul”.

En una de las plataformas virtuales, puede verse el detrás de escena de la grabación del último corte de Los Beatles. En ese fragmento explican cómo se fue gestando: incluso llegaron a incluir partes de guitarras grabadas por Harrison y hasta una sección de cuerdas, la cual fue editada por Giles Martin, hijo del fallecido productor de Los Beatles George Martin.

“El accidentado viaje de Now and then hacia su realización tuvo lugar a lo largo de cinco décadas y es producto de conversaciones y colaboraciones entre los cuatro Beatles que continúan hasta el día de hoy”, se lee en la descripción del cortometraje.

Aunque es probable que a las últimas canciones les haya faltado un toque de magia, esa a la que tenían acostumbrados a los fans los cuatro fantásticos. Si se escucha la voz de John, puede percibirse que es un tanto más delgada en comparación con la de Paul.

En el 2021, el director Peter Jackson trabajó en la serie documental The Beatles: Get Back, en el que pueden verse a los cuatro integrantes trabajar en el disco Let it be. Para dicha producción, el cineasta pudo contar con una tecnología que le facilitó la utilización de cualquier fragmento sonoro. Fue en ese momento en el que Ringo Starr y Paul McCartney comenzaron a trabajar en Now and then.