Mariah Carey enfrenta una nueva demanda por su hit navideño

El pasado miércoles, la cantante Mariah Carey presentó un video en el que es descongelada para representar la bienvenida a la época de festividades, y de fondo se puede escuchar el tema más emblemático: All I want for Christmas is you.

Esta canción, que fue lanzada en el año 1994, se ha convertido en la banda sonora para estas épocas en Estados Unidos. En varias ocasiones pueden escucharse las melodías y la inconfundible voz de la cantante.

Pero a esta presentación tan festiva la opacó la reciente demanda por parte del músico Andy Stone, integrante del grupo Vince Vance & The Valiants, quien argumenta que la canción de la estadounidense tiene muchos elementos de un tema propio, que casualmente se llama de la misma manera.

La demanda de 20 millones de dólares tiene un antecedente iniciado en el año 2022 en el tribunal de Luisiana, aunque esta acción fue desestimada cinco meses después.

Uno de los argumentos de la acción legal, caratulada como “infracción de derechos de autor y enriquecimiento ilícito”, expone que la versión de Carey copia de la canción de Stone la estructura compositiva y varias frases textuales iguales.

Ahora Stone inicia un nuevo reclamo, pero esta vez va contra la cantante, el productor Walter Afanasieff y la compañía discográfica Sony Music.