Nahuel Pennisi: “El público es el motor del camino del artista”

Con esfuerzo y perseverancia, Nahuel Pennisi se ­convirtió en una figura de la canción popular gracias a su talento y carisma.

Durante una entrevista con este multimedio, recorrió su intensa trayectoria en el arte, su paso por nuestra ciudad, la experiencia sobre los escenarios, las canciones y las participaciones con otros artistas. Además, presentó el show que dará este sábado a las 21 en el teatro Metro de La Plata, ubicado en la calle 4 entre 51 y 53.

—¿Cómo te preparás para este show? ¿Qué energías te rodean?

—Para este show estoy muy bien, me preparo con mucho entusiasmo. Sucede que tengo muchas ganas de volver a La Plata. Me gusta. Además me agrada tocar en un formato íntimo, donde estoy solo con la guitarra. Así que estoy contento.

—¿Bajo qué circunstancias surge este espectáculo? ¿Qué materiales vas a estar presentando? ¿Cuáles son los detalles que podés precisar sobre el concierto en La Plata?

—Todo lo nuevo. Es un concierto que se asemeja o es similar al que llevé a cabo el año pasado pero que, esta vez, tendrá algunas canciones nuevas. Por ejemplo, estará sonando la que hicimos con La Delio Valdez. Estoy muy alegre y también tienen que saber que habrá algunas sorpresas más, por supuesto.

—Con tanto recorrido sobre los escenarios, ¿qué balance hacés sobre el camino andado? ¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en el camino?

—El balance me parece demasiado positivo debido a todo lo que me está pasando, todo lo que estuve viviendo en estos tiempos. Jamás me hubiera imaginado estas cosas que suceden. Estoy muy agradecido, sobre todo al público que es el sostén de todo esto. Sin dudas, el público es el motor del camino del artista.

—A lo largo de tu trayectoria profesional en el arte, has logrado presentarte en la ciudad de las diagonales en más de una oportunidad. En este contexto, ¿cuál es la relación que te une a La Plata?

—La relación que me une y pude construir con La Plata es muy hermosa. Es decir, tengo un vínculo muy lindo desde siempre. Además, por ejemplo, mi papá supo estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata cuando yo era muy chiquito. De esta manera, por un tiempo largo supimos vivir en La Plata. Asimismo en esos años que estuvimos por allá, fue muy hermoso. También, en mi caso, me gusta mucho el verde de las plazas de La Plata, su gente. También es una ciudad muy cultural, y eso me encanta.

Por otro lado, tengo muchos amigos, oriundos de diferentes provincias, que estudiaron o estudian en esa facultad, otros compañeros. Muy contento. Mi relación con La Plata es hermosa.

—Tenés un amplio repertorio en tu haber, ¿cómo se da la elección de las canciones?

—Siempre tiene que ver con lo que me esté sucediendo en ese momento, a lo que tenga que presentar o lo que más me identifique. Es decir, puede ser una letra, una melodía que me emocione, una prosa, entre otros, que me conmueva y a todo ello, trato de ponerle mi impronta. Creo que ese es el desafío de cualquier músico, uno que nunca se termina. Siempre uno va transformando su identidad y hay que alinearlo con lo que uno haga. De eso se trata.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra?

—Lo recomiendo porque quiero compartir la música con ustedes, porque estamos en un momento muy lindo, casi por terminar un nuevo año. Además hay que celebrar el reencuentro después de la pandemia, hay que seguir celebrándolo con música. Recomiendo que vayan porque va a haber muchas sorpresas. También, seguramente, va a ser un show hermoso. Siempre los conciertos íntimos y con este formato son especiales, así que ojalá que puedan estar.