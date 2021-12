Nahuel Pennisi: “Volver a La Plata siempre es un placer”

Durante una charla con este multimedio, el artista Nahuel Pennisi presentó el show que dará esta noche, a las 21, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en 10 entre 46 y 47.

—¿Cuál es el balance que realizás sobre estos años sobre los escenarios?

—El balance es positivo y no puedo decir más que eso por todas las cosas que fui viviendo. En este tiempo, todas las experiencias que me dio la música fueron brillantes. Sobre todo porque aprendí con el público para mí es muy importante. Sobre todo que la gente vea y perciba que uno está disfrutando sobre los escenarios. Solamente uno vive agradecido por poder hacer música, transmitirlo y pienso que intento hacer desde siempre. A veces, sale y otras, no. De esta manera, el balance siempre es positivo, desde que empecé tocando en la calle Florida hasta ahora que me toca estar en escenarios más profesionales pero ambos tienen el mismo valor.

—¿Qué podés contarnos sobre el disco que estás presentando? ¿Cuáles son los detalles?

—Se trata de un disco que salió a fines del año pasado que se llama Renacer. Es muy especial por el momento que pasamos justamente por esta época. Esta producción está por cumplir un año. Es un álbum diferente que fue trabajado junto a un productor colombiano que tiene mucha experiencia y la verdad es que fue enriquecedor. Aprendí mucho desde lo interpretativo, lo genuino, lo simple. También es muy versátil y tiene mucha variedad. Es decir hay canciones folclóricas, baladas, reversiones, covers, entre otros. Todo lo que quiero ser está sintetizado en un solo disco. Son 13 temas que me hacen sentir muy bien y eso será lo que presentaremos en La Plata. Es un show distinto, a solas, como si fuera un unipersonal con mu­chas emociones. Estoy muy contento y ojalá que la gente pueda disfrutar de este concierto. No tengo cábalas antes de salir a escena. Trato de estar tranquilo, tocar un rato, tomar un té. En este tiempo, el proyecto más importante es el disco en dos formatos. Por un lado ­estamos volviendo, de a poco, con la banda y vamos a ir a algunos festivales. Además están los shows solistas, entre otros. Seguramente el año que viene saquemos un nuevo disco o lo encaremos con más intensidad. Eso es lo que me interesa.

—¿Qué relación te une a la ciudad de La Plata?

—La aprecio mu­cho porque viví muchos momentos hermosos. Incluso residí allí cuando era pequeño. Conocí a mucha gente por la música, por la vida y me han enseñado. Cuando voy, trato de juntarme con mis amigos. Es una ciudad muy cultural, que crece todo el tiempo. Me gusta volver.