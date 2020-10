Natalia Denegri y sus producciones documentales

Afincada en Estados Unidos hace tiempo, Natalia Denegri produjo una serie de documentales que ahora se pueden ver en la plataforma Contar. Diario Hoy dialogó con la conductora para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo fue que te acercaste a la realización documental?

—Cuando comencé con mi programa televisivo Corazones Guerreros en Miami, nunca dejé de aportar mi granito de arena y también de aprender. Nelson Bustamante, el productor de mi programa, fue un gran maestro que me enseño muchísimo sobre este mundo de crear contenidos. Lo empecé a ver como un puente para darle voz a los que no la tienen y por eso no paré hasta abrir mi propia productora, Trinitus Productions, con la que tenemos el honor de haber ganado 13 premios Emmy.

—¿Qué cosas sabías que ibas a querer contar y acompañar desde estas producciones?

—Mi foco es generar contenido positivo, contenido que nos inspire a ser mejores, a ir por más, a no rendirnos, a cambiar el mundo. Con mis documentales busco visibilizar problemáticas del mundo y darle voz a esas personas a las que la sociedad, la política y el poder muchas veces quieren callar o terminan aislando. También me gustan las historias de vida de personas comunes que ante situaciones inesperadas no se quedan con lo negativo, sino que deciden ser ellos mismos el cambio que quieren ver en el mundo.

—¿Fue difícil reinventarse y también ayudar a los más necesitados?

—Yo no lo veo como reinventarme porque, como te digo, es algo que yo siempre hice en silencio. Ahora se ve más porque pudimos dar un paso extra para lograr que todo el mundo se entere y vea de ciertas situaciones e historias, pero desde muy chica me dedico a ayudar a los que más lo necesitan y así lo seguiré haciendo por el resto de mi vida.