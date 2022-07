Natalia López Gallardo presenta su ópera prima

Natalia López Gallardo se ha desem­peñado durante años como editora. Entre sus colaboraciones más conocidas está las que realizó con Carlos Reygadas y ahora ha decidido abrirse camino en solitario con Manto de gemas, coproducción con Argentina, que llegó a las salas. Diario Hoy dialogó con ella en exclusiva.

—Venís de la edición, ¿cómo fue pararte por primera vez del otro lado de la cámara?

—Es un reto nuevo, más allá de que una esté involucrada en el trabajo del cine, y más con este proyecto, independiente, artesanal, es otro reto muy diferente. Es la primera vez que lo hago y creo que es algo que no se puede aprender si no lo haces.

—¿Cómo surgió Manto de gemas?

—Sabía que quería hacer una película sobre la descomposición social, en el campo, donde vivo, pero no sabía qué historia contar. Escribí un guion, pero la película realmente se armó al entrar en contacto con las personas del lugar, entrevistándolas, y finalmente entendí el motor de la película, que tal vez tenga más de un significado, pero allí encontré su forma.

—En tiempos en donde nos estamos acostumbrando a la brevedad y lo armado, ¿cómo fue imaginar un relato que exige del espectador?

—Hubo tres momentos, uno este que te comenté, en la escritura y el contacto con la gente. Yo sabía que no quería hacer una película sobre el narcotráfico ni de denuncia, sino una propuesta sobre la inquietud que me hizo salir a buscar respuestas; una herida que tenemos en la sociedad, marcada por el miedo de no estar construyendo algo en común, y siendo partícipe de una degradación potentísima. Luego vino el momento del rodaje: una vez Carlos me dijo o le escuché decir que era el momento de recibir y lo entendí; finalmente uno construye y elige todos los elementos para luego aquietarte sin saber qué es lo que realmente será. La duda es el elemento primordial en cada momento de la construcción y luego el montaje, momento voluntarioso en el que tienes que volver a poner en práctica tu capacidad para llevar las cosas a donde crees que van.