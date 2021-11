Nicki Nicole contra Maradona: "Conozco su pasado y no soy su fan"

Nicki Nicole se vio envuelta en una fuerte polémica por sus declaraciones durante una entrevista con el medio El País. La artista al ser consultada por Maradona, fue contundente y destacó que ella no es su fan más allá de no haber nacido en la época del 10.

"El fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. A mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", destacó.

Estas declaraciones trajeron repercusión y la cantante fue criticada en las redes sociales por los usuarios de las redes sociales., donde se convirtió en tendencia. Por otro lado, sus fans la defendieron y remarcaron un ataque machista sobre ella.