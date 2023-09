Nicolás Tuozzo: “A mí siempre me interesó el tema social”

Una flor en el barro, de Nicolás Tuozzo, protagonizada por Nicolás Francella y Lola Carelli, cuenta la historia de una niña de bajos recursos, con una inteligencia muy superior a la de sus compañeros de escuela, a la que un maestro decide acompañar y potenciar. Hablamos con Tuozzo para conocer detalles del origen y desarrollo de la propuesta.

―¿Cómo fue trabajar con tantos niños en la propuesta?

―La parte de la escuela fue el final del rodaje, y sabíamos que era uno de los mayores desafíos porque no era solo trabajar con Lola, sino que eran quince chicos más. Muchos chicos, nosotros tuvimos un casting, del cual salió Lola, vimos más de cientocincuenta chicos, y muchos fueron de los que no habían quedado obviamente fueron los chicos que participaron en la película. Siempre trabajo con un director de actores, quien habló con ellos para que vayan entrando en calor, y decidimos rodar toda la parte de la escuela al final, de una manera lúdica, para poder resolver todo en pocas tomas, para que no se cansen, y sumamos dos cámaras, pidiéndoles que se olviden de la cámara, con Nicolás guiándolos para que parezca una clase de verdad.

―¿Cómo fue pasar del thriller de Los padecientes a esto?

―Esta es mi cuarta película, que se asemeja más a mi primera, Próxima salida. A mí siempre me interesó el tema social, y te diría que es al revés, este es más mi mundo y Los padecientes fue una mirada por otro lado. Siempre me interesaron las historias sociales, y en este caso particular surgió de la pregunta sobre el talento perdido, que se pierde por chicos mal alimentados, que si no lo resolvés en los primeros años de vida, es algo perdido.

―¿Tenés ganas de seguir con este tipo de películas?

―Hago de todo un poco, el año pasado hice Privé, una serie medio de ciencia ficción fantástica, pero sea lo que sea, un thriller o esta, siempre intento trabajar con relatos que sean sobre cosas que me interesa contar.

―Acá está el universo del maestro y de la niña, que se unen en algún momento…

―En un principio se iban a contar por separado, imaginando incluso un tratamiento diferente de imagen, de color, pero después esa idea la descarté porque la película tiene un tratamiento que me interesaba, que era salir de cómo se refleja siempre la marginalidad, dándole, con cada área, un tratamiento distinto. Es un drama, sí, pero no quería hacer una película oscura, sino dar una esperanza, un toque de color a la película, y desde ahí construí los mundos, el de Lola, con carencias, pero no una vida trágica, y la relación con Francisco se dio casi por el carisma que tienen ambos y el vínculo que se logró formar.

―¿Por qué creés que perdimos este tipo de cine?

―No sé si lo perdimos, a mí me gusta este cine, que te cuenta el relato de una manera más tradicional, y tal vez hay otro cine que hace cierto tipo de retrato, son formas, no sé si perdimos algo. Yo sé sí que me gusta ir por este lado. Cuando uno piensa un proyecto tiene que saber con qué recursos cuenta para hacerlo, y esta película se hizo solo con recursos del INCAA, y hoy con esos mismos recursos sería imposible hacerla, por la inflación. Como narrador de historias, siempre uno trata de optimizar los recursos y va haciéndolo como puede pensando las posibles fórmulas, si querés que sea comercial o no, contando una historia o no. El abanico es grande y creo que, si bien se está haciendo menos cine, responde a un cambio de paradigma con la aparición de las plataformas; no creo que el cine vaya a morir, pero sí la gente ve menos cine. Además, hoy sabés que tu película, para que tenga cierta repercusión, tiene que ir a plataformas, no solo mostrarla en cines.

―¿Cómo sigue el año de trabajo?

―Está la serie que te contaba antes, ya lista, estamos tratando de negociar con una plataforma porque surgió de fondos privados; quedó muy buena y estamos viendo a dónde irá. Tengo dos proyectos más para hacer, que espero poder el año que viene filmar, y que van más en esta línea y no en la de Los padecientes.