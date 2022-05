Nicolás Vázquez: “Tenemos un teatro de excelencia”

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, el actor Nicolás Vázquez brindó los detalles de Una semana nada más, la obra que lo trae a la ciudad junto a Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

Las funciones tendrán lugar el viernes y el sábado a las 21, mientras que el domingo será a las 20, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 46 y 47.

—¿Cuál es la génesis de la obra? ¿Qué podés adelantarnos? Según tu opinión, ¿qué sería lo mejor en ella?

—Lo mejor que tiene la obra es su disparador. Se trata de una pareja que convive de una forma despareja. Eso es lo más gracioso, más divertido, porque puede pasar en muchas parejas. El tema no es fácil, entonces acá me gustó la idea porque él es un inmaduro y ella es fanática de la limpieza, es una divina. Además, él es muy desordenado. Todo ello hace que se pare todo y la gente se siente identificada.

—¿Cómo es tu personaje?

—Este rol es sumamente inmaduro, un chiquilín que se quedó en la época de la preadolescencia, muy fanático de los muñecos de Disney y Star Wars. Es muy diferente a mí y me divierte. Eso me ayudó para construirlo. Busqué a ese niño que fui alguna vez y que está conmigo cuando quiero ir a buscarlo para generar un personaje o simplemente al jugar con algún sobrino. Es lo que me hace divertir sobre el escenario, pues me encuentro conmigo mismo jugando y eso hace crecer al rol.

—La obra fue un éxito rotundo en todas sus reposiciones, ¿qué balan­ce realizás?

—Siempre es positivo. Para mí el éxito no solo es llenar la sala y que sea la obra más vista del país. La fórmula del éxito pasa por otro lado, que lo digo siempre al final del espectáculo. Es decir, está dado por hacer lo que nos gusta, poder representar en un teatro algo tan divertido y que le hace bien a la gente con una comedia que dura una hora y media. Todos salen riéndose y superemocionados. Además de esta yapa, donde sucede todo ello, siempre tenemos una sala llena. Esto es un agradecimiento, una bendición, lo vengo diciendo hace muchos años. Así pienso y no lo puedo cambiar. Todo es puro agradecimiento, desde que llegamos hasta nos vamos.

—¿Qué sensaciones los rodean ante este tour?

—Estamos muy felices porque es lo más parecido a una gira. Le digo tour porque son menos ciudades, en cambio en una gira es como cuando hicimos todo el país y lo repetimos muchas veces. El tour es más reducido para cuidar también a la compañía y elegimos unas ciudades, así estaremos hasta octubre. Todo es felicidad. Imaginate que venimos de una pandemia. Cada uno con el trabajo que se dedica y para el artista fue muy fuerte. Sucede que la vuelta fue muy diferente a como lo imaginamos, primero teníamos un 30% de presencia del público, luego fue el 50, siempre con tapabocas y ahora estamos al 100% con la cara al descubierto. Todo es felicidad. Vuelvo a decir lo mismo, es todo una sonrisa.

—¿Por qué recomedarías a la gente que concurra a este show?

—Se van a encontrar con una experiencia, un género nuevo, que es una sitcom y lo que promete lo da. Se van a reír muy seguido. Cada cuatro segundos. Que se vayan con la energía renovada es mi gran sueño. Es hermoso que la gente ingrese, vea el espectáculo, se olvide de los líos, y mirá que la adaptación la hicimos en 2018, cuando aún no existía la pandemia. Si bien hay líos para cada uno, tenemos uno que nos une y es la pandemia que nos pasó. En este sentido, pudimos lograr el ­cometido, la gente sale, nos dice cosas ­lindas, eso sucede y estamos más que satisfechos.

—En este contexto, estarán en un teatro histórico en La Plata...

—Se trata de uno de los teatros más lindos del mundo. Cada vez que veo a mis compañeros, me agrada ver el talento y el nivel que tenemos en los espectáculos de Argentina. También en la calle Corrientes, lo que es, uno se siente muy orgulloso. Me pasa de ir a otros países para ver teatro, disfruto y comparo porque es inevitable. Tenemos un teatro de excelencia y con una cartelera tan increíble, cada vez más importante, y está buenísimo que eso suceda en Buenos Aires y a nivel federal. Salimos de gira por todo el país y eso es una bendición porque no pasa en todas partes del mundo. Así que eso hay que valorarlo. La llegada al Coliseo es una fiesta. Encima lo hacemos con Benjamín Rojas que es platense, eso hace que es sea una alegría; el teatro está hermoso y solo disfrutamos.