Nicole Kidman se transforma en Lucille Ball

La australiana Nicole Kidman continúa sorprendiendo por su compromiso con los roles asumidos en cine y televisión. En Being The Ricardos, asume el difícil desafío de encarnar a una de las mujeres más importantes de la industria de Hollywood, Lucille Ball. La película, dirigida por Aaron Sorkin, muestra a Lucille Ball (Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem) durante una semana clave de sus vidas. No sólo habla de su relación, sino, principalmente, sobre cómo sobrellevaron las presiones que comenzaron a aparecer a partir de tildar a Ball de comunista. En lo que en apariencia era la pareja perfecta, puertas adentro la implosión era inminente.

“Lucy fue la pionera en muchos aspectos, y la película no es sobre el show, sino sobre cómo ella llegó a hacerlo. Todo pasa en una semana y eso te da la idea de cómo era ella”, contó Kidman en la exclusiva conferencia de prensa que Amazon Prime Video realizó desde Nueva York anunciando el estreno de la película el próximo 21 de Diciembre en la plataforma, y de la que Diario Hoy participó.

Sobre la presión de interpretar a un personaje tan icónico para Estados Unidos y el mundo, la pelirroja intérprete dijo: “Inicialmente, cuando dije sí, dije sí a Aaron, el director, tuve una reunión por Zoom con él y recién después entendí el desafio”. Sobre la impecable imitación de la voz tan característica de la estrella de I Love Lucy, sumó: “A la semana de decir que sí comencé a dar pequeños pasos para capturar su voz, y entendí que no iba a poder, pero después de meses de trabajo meticuloso logré hacerlo”.

Sorkin fue clave en este desafío para Kidman: “Aaron fue fantástico, me mandó un mail diciéndome que no me apure, que vaya día por día. Y eso fue una ayuda, él fue muy consistente en su trabajo y en todo el proceso conmigo”.