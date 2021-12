Juana Viale: “Me encantaría dirigir, es algo que conocí desde la cuna”

El próximo 17 de diciembre llegará a Amazon Prime Video Causalidad, película rodada en un plano secuencia por Who (Marcelo Politano) y en la que Juana Viale tiene un rol protagónico. Secundada por un elenco de figuras como Laura Novoa, Pablo Mónaco, Fabián Arenillas, Esteban Bigliardi y María Soldi, entre otros, el filme tuvo recientemente su premiere en salas, en las denominadas “Noches Marplatenses” del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sobre su trabajo en la película, pero también sobre sus ganas de dirigir, Diario Hoy habló en exclusiva con la actriz.

—¿Cómo estás viviendo la posibilidad de estrenar tan asiduamente trabajos en la pantalla?

—Nada más lindo para un actor que poder presentar y estrenar el trabajo que uno realiza. Sabemos que muchas veces se hacen muchas películas que no ven la luz. En este caso hice dos películas en pandemia y las dos se estrenan, nada más lindo que vean la luz.

—Te llega la propuesta de Who, este ballet, esta coreografía del plano secuencia. ¿Qué fue lo primero que pensaste al leer el guión?

—Cuando uno lee el guión es imposible imaginar la realización de un plano secuencia, y Who, con su cabeza, creatividad, vuelo, elocuencia, ya sabía que iba a poder ser realizable. Era bastante complejo para los actores, productores, creer que iba a poder salir el plano secuencia, pero se logró confiando en Who, ensayando. Como decís, es un ballet, una obra de teatro con muchas escenografías in situ, y con Fede, la cámara, que es el protagonista, que va llevando el hilo conector de todos los personajes de la historia. Fue un desarrollo y un desafío gigante, lindo, muy tentador. Cuando te tocan estas propuestas, en donde crees que es imposible, transitar desde las primeras reuniones el guión y las preguntas que te surgen y ver que todos los días hay una luz, una posibilidad, en cuanto a lo técnico y después en cuanto a lo psicológico del personaje fue muy lindo, un desafío enorme.

—Antes hablabas de que cada día había una luz, y cada día rodaban una película…

—Dos.

—Porque se hacía en la “hora mágica”. ¿Cómo era volver al día siguiente para encarnar a Claudia de nuevo? ¿Es como el teatro?

—Es 100% teatro, con la tecnología o la técnica del cine. Es la fusión del teatro y el cine, pero más que al otro día, era la segunda película. Todos los días intentábamos hacer dos películas, como era un plano secuencia, no todos los días tuvimos dos películas por día, pero varias veces sí. Y el segundo intento por día era el que a mí me costaba más físicamente, por el desgaste físico y emocional. Terminaba agotada, porque más allá de que el personaje aparece en determinados momentos, la intensidad se mantenía fuera de la cámara. Por eso fue un desafío como persona y como actriz, y todos los días era volver a armarlo, con una energía distinta, en un set que era un hospital real, que no está funcionando, pero que tiene su energía ahí, y luchaba para que no me atrape esa fuerza que tiene un hospital en sí y poder contar de la manera más compacta y concreta la historia.

—Lo inevitable y Causalidad son dos propuestas de género, ¿te gusta? ¿Hay algo de lo lúdico de estas películas que te invitó a ser parte?

—No siempre cuando aparece una propuesta se rueda rápidamente, acá se dio y el universo dijo que iba a ser así, fue muy bueno. Cuando llegan las propuestas, más allá del género, veo si me atrae la historia y el personaje a interpretar. Después, el género es el condimento que reviste a la historia. Son cuestiones que fui transitando y van apareciendo. Tal vez si aparecía una comedia la hacía, pero no sucedió. Creo que también hay cuestiones del entorno del presente que estábamos viviendo que se dieron así, primero con Lo inevitable y después con Causalidad, películas con mucho peso, tenor, densidad. Se presentaron en este tiempo y las hice. Me encantan, me encantó transitarlas. Causalidad fue distinta a todo por el condimento del plano secuencia, y es importante que ahora se estrene en Amazon Prime Video, en una plataforma. Todo tiene un empuje y un cauce muy atractivo para uno como actor.

—¿Te da ganas de ponerte del otro lado de la cámara, contar una historia propia, llevar las riendas?

-—Si hablás de ser director, creo que es algo que me encantaría. Pero no es fácil ser director, tener el dominio absoluto de la historia, la música, el color, la trama completa, las locaciones. Me parece que ser director no es tan simple. No digo que no lo vaya a hacer o no intente transitarlo en algún momento, pero siento que todavía me falta aprender mucho. Me encantaría, pero me falta.

—Los pasos se van dando, así que tal vez se dé…

—Me encantaría, es algo que conocí desde la cuna lo que es la dirección.

—¿Con qué te gustaría que se conecten los espectadores?

—Me gustaría que se conecten con la historia, que pasa en tiempo real, pero tiene un desarrollo de 10 años, el cuento digamos. Es interesante transitar esa historia, dejándose llevar sin pensar en donde se cortó el plano, es un plano secuencia. Si uno se deja llevar por la mirada de la cámara, que es el protagonista omnisciente, te metés en la historia, es interesante poder caminar con la cámara, seguir el recorrido. No se cortó nada, tenemos una película hecha en plano secuencia en Argentina.