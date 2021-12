Vuelve "Six Feet Under"

"Six Feet Under" la serie de HBO finalizada en 2005 tras cinco temporadas, retornará a las pantallas. Un gran misterio envuelve a la producción ya que aún no se sabe si se tratará de una secuela, precuela o un reinicio.

La única certeza de la vuelta de serie es que su creador y showrunner, Alan Ball, será uno de los productores ejecutivos, junto a Bob Greenblatt y David Janollari, también ejecutivos de la Six Feet Under original, informó el sitio especializado Variety.

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie acompañó a "Los Soprano" y "The Wire" en el gran momento de HBO y sus series originales, junto a las que marcó el estilo audiovisual de la televisión en los primeros años del siglo XXI. La aclamada comedia negra, ganadora de varios Emmy y Globos de Oro, cuenta con toques de surrealismo y drama existencial la historia de la familia Fisher, que tiene tiene una casa funeraria y debe convivir con las tensiones que ese emprendimiento conlleva, además de sus propios conflictos. La serie era protagonizada por Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose y Rachel Griffiths.