“No me arrepiento de nada en mi vida”

Con una vasta trayectoria cosechada entre Argentina, México y Estados Unidos, y a través de su gracia musical, la cantante Daniela conquistó y triunfó en los escenarios. Durante una entrevista con diario Hoy, la dueña del hit Endúlzame que soy café dialogó sobre la evolución del oficio. Además recordó los célebres momentos que vivió en complicidad con sus aliados: los seguidores que la acompañan desde siempre.

—Tras 30 años de carrera, ¿qué emociones surgen en el lanzamiento de tus canciones?

—Las vivo y sigo viviendo con mucha ilusión porque se trata de un nuevo proyecto que viene cargado de emociones y pongo todo. Desde el momento en que compongo la canción, cuento una historia en particular que estoy viviendo, o una que viví. Siempre el último tema es la mejor, la vivo como si fuera el primer día.

—¿De qué manera atravesás la pandemia? ¿Qué medidas adoptás para continuar en vigencia y en

contacto con el público?

—Como la mayoría de la gente, estamos en una cuarentena que es muy difícil porque no estamos preparados. Es la prueba más compleja que la vida nos puso a un nivel mundial, es muy dura. Sabemos que el distanciamiento social hasta el día de hoy es la mejor medicina que hay. La llevo de la mejor manera posible, tranquila y haciendo lo que se puede dentro de mi profesión que son los shows y transmisiones por streaming, entre otros. Los vivos me encantan, son más rápidos que la TV, valga la redundancia que nos mantienen vivos y me conecta con la gente. Además estoy con mi marca de zapatillas Love Dany en honor a mi hija Daniela, son económicas, todos las pueden vender. En un principio se fabricaron y los fondos se destinaron para cubrir los gastos de tratamientos oncológicos de niños.

—El año pasado sufriste un desmayo en la TV, ¿cómo está tu salud?

—Estoy muy bien porque me he cuidado mucho, sigo todo al pie de la letra. Ahora transito la cuarentena preventiva obligatoria tal como dictaminó el Gobierno nacional. La he respetado y estoy en mi casa.

El amor, la actuación y el momento de la mujer

Daniela Pérez, conocida popularmente como Daniela, ha sabido mantenerse en el medio gracias a su talento y perseverancia, como así también aprendió a reinventarse con los años. Al hit más conocido del “café”, que tiene muchas reversiones en plataformas digitales, le siguieron canciones como Cosas Buenas, Sin ti, Sensual, Zumba, y versiones de Hay que venir al sur, de Raffaella Carrá y Vermelho. Estas canciones se bailan siempre en las fiestas, con casi 66.000 oyentes mensuales en Spotify.

—¿Te arrepentís de tu romance con Javier Milei? ¿Pudieron ser amigos luego de la ruptura?

—En mi vida privada puedo decir que no me arrepiento de nada, en lo absoluto. Todo lo que he hecho, fue con mucho amor. Generalmente cuando uno tiene una madurez emocional, al terminar una relación, uno puede quedar como amigos. Después no puedo hablar mucho por el mayor respeto que le tengo y le tendré a la persona que estuvo a mi lado.

—¿Nunca te animaste a la actuación?

—Hace muchos años hice una película en México, donde viví cinco años, se llamaba Lola, era un co protagónico en una cinta de acción que resultó una experiencia muy linda. Es una asignatura pendiente que tengo e iba a hacer pero con esto se suspendió. Además realizaría una obra de teatro llamada Pastillas para no soñar donde actuaríamos dos mujeres se reencuentran tras 20 años para hacer un viaje de vacaciones. Probablemente lo retome el año que viene.

—Tu música perdura en el colectivo imaginario y forma parte de todas las fiestas…

—Uno de los regalos más lindos que te puede dar la vida o la profesión, es el reconocimiento de los temas. Considero que los ciclos vuelven como también las modas, la música. Me atrevo a decir que las buenas canciones y su permanencia tienen que ver con que las personas se identifiquen

—¿Cuál es tu postura sobre el rol de la mujer en la sociedad actual?

—Tanto la mujer como el hombre somos personas que podemos desarrollarnos muy bien dentro de la sociedad. Todos los roles de la vida priman.

Sus hits en la cancha

No sólo en las fiestas se bailan las canciones de Daniela, también desde la tribuna

— Tus canciones fueron adoptadas por hinchas de

fútbol aquí y en el mundo ¿qué sentís?

—Me pasó con Vermelho, que la adoptó la hinchada de River. Una vez que fui a la cancha, me vieron llegar, estaba en un momento fuerte de mi carrera, me reconocieron y todos los fanáticos la cantaron. Me atrevo a decir que fue el rato más emocionante de mi carrera, y mirá que tuve muchos en 35 años de trayectoria. Fue un momento único, entré a la cancha de River, soy simpatizante del club y que canten no tiene explicación alguna.