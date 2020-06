A pesar de las críticas, Rozín lideró el domingo

Si bien se especulaba que el programa que conducen Gerardo Rozín y Jesica Cirio no saliera tras conocerse el positivo de coronavirus de Martín Insaurralde, pareja de Cirio, el canal decidió que sí y lideró la audiencia. A diferencia de domingos con música y recetas, la pandemia fue eje y la conductora salió desde su casa. El morbo y el negocio pudieron más que la conciencia.

“Hoy arrancamos el programa sin la coconductora desde el piso. Esta situación generó un montón de preguntas en nosotros y en la gente que me parece que hay que resolver. Escuché a un colega que decía ahora las balas pican cerca y a las pocas horas me entero de la noticia de Insaurralde, creo que es bueno usar el programa para saber qué había que hacer hoy. Como esto es federal, veremos a El Chaqueño tocando con un amigo y a Soledad cocinando con la abuela. Nosotros cumplimos el protocolo”, dijo Rozín en el arranque. Las críticas en redes no se hicieron esperar y ubicaron como tendencia al programa y al conductor.