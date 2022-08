“No soy dependiente de mi profesión para estar feliz pero me gusta mucho cuando la ejerzo”

Nacido en Uruguay, Fernando Cabrera es un músico, cantante y guitarrista que acaba de lanzar un disco titulado Simple.

Para esta ocasión, el artista prefirió estar solo, no tuvo invitados a participar y así fue como puso manos a la obra para tocar todos los instrumentos que están plasmados en este trabajo, como también la voz y los coros.

Una vez que estuvo lista, la ­producción salió a la luz y está disponible en todas las plataformas digitales.

Además, ahora se prepara para la presentación que dará el 20 de agosto a las 21 en el teatro Metro, ubicado en la calle 4 entre 51 y 53. Es por ello que dialogó con diario Hoy sobre las fortalezas del oficio y los planes actuales.

—Estás próximo a dar un show en la ciudad de las diagonales, que incluirá un recorrido por tu carrera profesional, con un repertorio de canciones clásicas y también las plasmadas en tu nuevo disco ¿Qué podés precisar al respecto?

—Estaré presentando canciones de distinto tipo. Es decir, estarán varias de las más recientes y que son las que integran mi último disco, que se titula Simple. Esta producción fue editada en Argentina a través del sello Acqua Records. Por otro lado, también estará alguna más reciente aún, otra inédita; y también canciones de todas las etapas de mi repertorio, o sea una recorrida muy amplia de todo mi trabajo en la música.

—Estás inmerso en una gira con espectáculos en diversos puntos y además está la promoción de la producción más reciente. En esta vorágine, ¿cuáles son las sensaciones que te rodean?

—Bueno, es una pregunta difícil de responder. Considero que las sensaciones están pero también dependen un poco del momento en que me encuentre. Además, tiene que ver con que si son mis sensaciones o las de quienes me rodean. Yo me siento igual, no han cambiado los motivos que me sensibilizan, son más o menos los mismos que me mueven desde la adolescencia o poco más.

—¿Cómo estás en estos momentos con el disco bajo el brazo? ¿Qué expectativas mantenés a flote en este presente cultural?

—Me encuentro muy bien, con ganas y disfrute. Aunque también puedo estar sin subirme al escenario y encontrar ganas y disfrute en muchas otras cosas. No soy dependiente de mi profesión para estar feliz pero me gusta mucho cuando la ejerzo, porque es una profesión que brinda muchas satisfacciones, incluso orgullo.

—¿Por qué invitarías al público a tu show? ¿Cómo pretendés conquistar a los nuevos seguidores y a los de siempre?

—Invitaría al público para compartir lo que pasa dentro de las canciones. Es como enganchar una serie de breves viajes, todos muy distintos, a zonas de mi vida interior que pueden ser visitadas como quien recorre los pueblos de una antigua carretera.