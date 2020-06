Noelia Marzol quiere apostar a la maternidad

Pese a estar en pareja con Ramiro Arias, el futbolista de Almagro, en una reciente entrevista, Noelia Marzol confesó sus ganas de convertise en madre, pero aclaró que lo haría con un donante.

Esta declaración resonó en los medios; entonces, al ser consultada por su elección, la bailarina y actriz de Sex virtual, explicó: “Quiero ser madre y por el momento Rami no tiene ese anhelo y, en esas circunstancias, evalué quedar embarazada con un donante. Lo pienso en un futuro no muy lejano, es más antes de fin de año me gustaría ya ser madre”. Defensora de la libertad, aseguró que lo siente así y que su pareja la apoya 100% con la decisión.