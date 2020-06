Paul McCartney reedita Flaming Pie

De forma reciente, el músico Paul McCartney anunció que está trabajando en el relanzamiento de Flaming Pie, su décimo disco solista que salió a la luz en 1997.

La obra fue bien recibida tanto por los seguidores como por la crítica especializada, pues es considerada como una de las mejores de su autoría. En este sentido, el álbum estuvo inspirado en una reunión de la mítica banda que integró, The Beatles.

Además, contó con la participación especial de su esposa Linda, George Harrison, Ringo Starr y Jeff Lynne. La buena noticia es que, a partir del 31 de julio, el disco íntegro estará disponible en las plataformas digitales.

Asimismo los melómanos de la vieja escuela podrán adquirir ediciones físicas con artículos de colección. Sucede que para esta entrega, la pieza sonora tendrá una caja pocket que incluirá discos con grabaciones caseras, imágenes inéditas que muestra el detrás de escena como un proyecto llamado The Ballad of the Skeletons, un trabajo conjunto entre el músico y el poeta bear Allen Ginsberg.