Nueva canción de Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia dio a conocer un nuevo sencillo, On my way, tercera muestra de su próximo álbum Firebird, el cual se lanzará el 24 de septiembre a través de BMG.

On my way fue escrita junto a Eg White, con quien Natalie compuso su éxito de 2005 Shiver, siendo esta nueva canción la continuación de los singles que conocimos previamente: Build it better y Maybe it’s great, lanzado el mes pasado y coescrito junto a Albert Hammond Jr. y Gus Oberg, guitarrista e ingeniero/productor de The Strokes, respectivamente.