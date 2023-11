Nuevo revés contra Luis Miguel

De forma reciente, el cantante Luis Miguel estrenó una gira internacional para festejar sus años sobre los escenarios. Asimismo, ahora fue citado a declarar por la justicia mexicana, debido a la demanda que mantiene con su exesposa y madre de sus hijos menores, Aracely Arambula.

Vale mencionar que la expareja mantiene una demanda por pensión alimenticia y está lejos de terminar. Sucede que desde que se separaron ellos no lograron ponerse de acuerdo. Los chicos quedaron a cargo de Aracely, mientras que el progenitor no solo no los vio más, sino que además no tuvo contacto alguno con sus herederos menores.

Ante estos hechos de público conocimiento, la mujer mantuvo el juicio y parte de lo que ganó salió del éxito de la serie. Es más, la periodista Addis Tuñón aseguró la siguiente información: “Luis Miguel está siendo citado en calidad de imputado en una denuncia que lo obliga a presentarse próximamente con la compañía de un abogado porque el señor está acusado por Aracely Arambula, por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria”. Para esta ocasión es necesario que concurra su persona y que no envíe a un apoderado. Vale mencionar que la medida judicial se dio cuando él estaba a punto de llegar al país para rodar una serie de conciertos y clips a propósito de su carrera profesional. De esta manera, va a quedarse instalado por al menos tres semanas en este territorio, por lo que se cree que no va a evadir a la justicia.

Por otro lado, el cantante está en una relación con Paloma Cuevas y viven entre Estados Unidos y el viejo continente. Además, él tiene muy buena relación con su hija mayor, que fue fruto de su amor en la adolescencia con Stephanie Salas. De forma reciente, la chica se casó y el padre estuvo presente en los tres días que duró la fiesta.